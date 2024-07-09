性感女星試衫苦呻件衫「胸圍太細」著唔落：差點吐血　急急拎去改

Albee（范乙霏）儘管生活忙碌，仍不時會與粉絲分享日常點滴。沒想到，她6日突然在Instagram附上一個大哭的表情符號透露，試穿衣服到一半，竟然發現穿不下，讓外界難以相信衣服該有多小件。



照片中，可以看到Albee試穿的是一件深藍色上衣，疑似採用絲綢質地，閃耀著華麗光澤感。衣服上有多層的荷葉邊設計，增添了豐富的層次感。

Albee（范乙霏）儘管生活忙碌，仍不時會與粉絲分享日常點滴。（IG@albeefin）

Albee（范乙霏）儘管生活忙碌，仍不時會與粉絲分享日常點滴。（IG@albeefin）

Albee（范乙霏）儘管生活忙碌，仍不時會與粉絲分享日常點滴。（IG@albeefin）

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Albee在限時動態坦言，這是7日工作要穿的衣服，未料前一天拿回家試穿時，意外發現「胸圍小到拉鍊不可能拉得起來」，只好趕緊拿去修改：

差點吐血。

事實上，Albee的體態已經非常纖細，她日前曾附上一個淚眼符號透露：

別問我怎麼變瘦，每天忙到沒時間吃飯就會瘦了

就連發文當下也還沒進食，「好餓」，讓粉絲看了相當心疼。

Albee曬超小件衣服的本體照。（IG@albeefin）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】