性感女星試衫苦呻件衫「胸圍太細」著唔落：差點吐血 急急拎去改
撰文：ETtoday
出版：更新：
Albee（范乙霏）儘管生活忙碌，仍不時會與粉絲分享日常點滴。沒想到，她6日突然在Instagram附上一個大哭的表情符號透露，試穿衣服到一半，竟然發現穿不下，讓外界難以相信衣服該有多小件。
照片中，可以看到Albee試穿的是一件深藍色上衣，疑似採用絲綢質地，閃耀著華麗光澤感。衣服上有多層的荷葉邊設計，增添了豐富的層次感。
【圖輯】點圖放大看更多Albee（范乙霏）靚相👇👇👇
+28
Albee在限時動態坦言，這是7日工作要穿的衣服，未料前一天拿回家試穿時，意外發現「胸圍小到拉鍊不可能拉得起來」，只好趕緊拿去修改：
差點吐血。
事實上，Albee的體態已經非常纖細，她日前曾附上一個淚眼符號透露：
別問我怎麼變瘦，每天忙到沒時間吃飯就會瘦了
就連發文當下也還沒進食，「好餓」，讓粉絲看了相當心疼。
台女星香港7-11以人民幣消費被罵 事後刪文向香港人認錯：我道歉性感女星無預警宣布「離開台灣」！自揭已一次性繳清整年管理費38歲女星曬素顏照 與平時濃妝艷抹成大對比 網民：自帶女神光芒33歲女星一度要靠父母畀錢交租「最窮身上只剩呢個數」憑新劇翻紅泰國女星「彈結他」畫面惹無限遐想 網民集體諗歪嘲「忘情抖陰」金曲獎2024｜女星首入圍最佳作曲人 出道至今創作無數原來係才女
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】