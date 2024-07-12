46歲實力女星打排球「靜脈血管爆掉」照片曝光　網民直呼很心疼

台灣女星楊謹華從台劇一炮而紅，更5度入圍金鐘獎戲劇節目女主角獎，在演藝圈繳出亮眼成績單。然而，楊謹華10日在社群發出圖文自爆「血管爆掉」，令不少粉絲看了直呼心疼。



楊謹華在Threads上發文表示，自己久違去打排球運動，未料沒隔多久就打到「靜脈血管爆掉」，導致手臂內側瘀青腫脹。她問說：

打排球要怎樣能盡量防止爆血管的方法？好奇想詢問

楊謹華曝打排球血管爆掉。（Threads@cheryllovel0ve）

楊謹華曝打排球血管爆掉。（Threads@cheryllovel0ve）

楊謹華曝打排球血管爆掉。（Threads@cheryllovel0ve）

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從照片觀察，楊謹華的手臂纏著運動繃帶，她更透露「上場不到10分鐘，靜脈血管爆掉」，並指現場有球友好心幫她冰敷：

他們說常打手就不會瘀青爆血管了！我還是會回去打的。

貼文還釣出台灣排球選手吳政陽回應，「多打就習慣，然後就無感了」；男星孫其君則留言說，「姊多來幾次就不會了，身體是很聰明的，哈哈哈哈」。

男星孫其君（上）和職業選手吳政陽留言。（Threads@cheryllovel0ve）

其他粉絲留言回：

「常打就不會了」、「這時候就是最適合戴運動袖套了！很好用的」、「打完一次之後不要停下來，隔幾天再打，很快就會習慣」。



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