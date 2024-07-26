動漫節2024｜羅毓儀宣傳新歌 　承諾MV過廿萬view着「死庫水」

一連五日舉行的香港動漫電玩節2024今日（26/07）開鑼，吸引了不少動漫電玩迷入場支持。ANSONBEAN、羅毓儀、林沚羿、周卓盈和蘇凱倫等人受邀出席動漫節中舉行的《Z世代咪高峰Show》，ANSONBEAN更又唱又跳，現場氣氛熱烈！



ANSONBEAN。（葉志明 攝）

ANSONBEAN接受《香港01》訪問時，坦言最近正在為cosplay Wolverine（金鋼狼）而做準備。他說：「我想拍一條 Wolverine大戰Deadpool嘅片，都有諗今日表演cosplay，但係唔係好啱我隻歌，所以我就選擇呢幾日喺其他多啲人嘅地方cosplay。當日快閃，但係有cosplay元素。」

ANSONBEAN。（葉志明 攝）

ANSONBEAN提到要為造型留鬚，但就指曾試過留鬚，但覺得「搞笑」，說：「要多啲時間，但係都要留幾個禮拜，但係要留好耐，要搽啲古龍水喺度。遲啲真係要留，又留唔切，喺呢個迫不得已我都會試吓（搽whiskey）。」談到胸肌的差別，他亦表示會盡力去操肌。

羅毓儀和蘇凱倫。（葉志明 攝）

而羅毓儀、林沚羿和蘇凱倫接受《香港01》訪問時，羅毓儀笑言去動漫節已經有20多年經驗，她說：「哈哈，即係喺媽媽個肚入面已經嚟。」不說不知，原來林沚羿也有10多年資歷，而且以前是以cosplayer身分到場。蘇凱倫也表示：「我嚟咗3，4年，但係今日係第一次cosplay。今日呢個造型係《和山田談場Lv999的戀愛》入面嘅女班長。」

羅毓儀。（葉志明 攝）

林沚羿。（葉志明 攝）

ANSONBEAN、羅毓儀、林沚羿、周卓盈和蘇凱倫等人受邀出席動漫節中舉行的《Z世代咪高峰Show》。（葉志明 攝）

羅毓儀以一身日本女生造型出場，但她就表示今日是「cosplay返羅毓儀」，相當搞笑。她說：「今日最主要係宣傳新歌，因為係主舞台第一次表演。另外我都想宣傳一樣嘢，如果我首MV view數達到15萬，我係會有一個純結他版。」記者笑言是不是也會有「死庫水」（日本學生泳衣）版本，羅毓儀回答：「呢個係咪吸引力大啲？我有呢啲泳衣，都可以考慮吓。」記者再問：「確定？」羅毓儀回答：「ehhhh，20萬啦。」

羅毓儀以一身日本女生造型出場，但她就表示今日是「cosplay返羅毓儀」，相當搞笑。她說：「今日最主要係宣傳新歌，因為係主舞台第一次表演。」（葉志明 攝）

羅毓儀、林沚羿和蘇凱倫接受《香港01》訪問。（葉志明 攝）

羅毓儀、林沚羿和蘇凱倫接受《香港01》訪問。（葉志明 攝）

羅毓儀、林沚羿和蘇凱倫接受《香港01》訪問。（葉志明 攝）