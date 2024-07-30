張家朗奧運奪金｜童年照傻氣天然呆　教練Greg舊圖證由細高到大

張家朗今日（30日）凌晨出戰男子花劍個人賽，與意大利劍手Filippo Macchi連番激戰，睇到香港人心臟病發，最終兩位在決一劍階段打足3次，張家朗取勝成功衛冕，成為香港體壇史上首位連奪兩金的劍手，亦破了68年紀錄！

張家朗連續兩屆奪金，成為香港之光！（Reuters）

有關張家朗的生活和一舉一動，亦成為網民關注的話題，其實過往張家朗曾在社交平台貼出過自己的童年照，而跟他情同父子的教練Gregory Koenig（Greg）亦公開過他與隊友兼前童星吳諾弘的合照。現身高193cm的張家朗，當時已明顯高人一等；而童年的他一臉天然呆，樣子與現時變化不大，有網民曾留言：「細個隻眼大咁多😂」、「細個冇咁似馬浚偉」最搞笑的是他曾貼出一些自己未準備就緒就被影到的「黑圖」，眼睛半開合兼展露傻氣笑容，相當可愛。

張家朗久不久就會翻貼這張童年照。（IG@cheungkalonggggg）

呢張天然呆十分可愛。（IG@cheungkalonggggg）

除了劍擊及籃球，張家朗原來亦踩單車！（IG@cheungkalonggggg）

張家朗（右二）小學參加劍擊已獲獎。（IG@cheungkalonggggg）

比起劍擊，張家朗其實更早接觸籃球，原來因為受籃球好手父母薰陶。（IG@cheungkalonggggg）

張家朗曾自貼童年「黑圖」，眼睛半開合兼展露傻氣笑容，相當可愛。（IG@cheungkalonggggg）

教練Greg曾貼出這張張家朗與隊友吳諾弘的合照，他當時已高吳諾弘一個頭，吳諾弘曾笑指：「真係唔公平囉！同你哋影相成日叫我企中間，搞到好似凹咗落去咁，其實175cm都唔矮呀！」（IG@gregkoenig_hk）

張家朗當年亦有玩Snapchat的伸俐狗仔濾鏡。（IG@cheungkalonggggg）