鄭中基認與蔡卓妍一段婚姻好唔開心　當年同日宣布秘婚離婚極轟動

今日（6日）鄭中基撰長文自爆患抑鬱症，並指自己患病後做了錯誤決定，選擇飲酒逃避現實等等。鄭中基的最新聲明提到，自己於幕前大癲大肺、拍搞笑戲、開channel拍片、開演唱會，雖然若無其事，但「咁多年嚟我都仲係一個唔識得面對壓力同埋唔成熟嘅人。」他重提2000年於機艙醉酒鬧事令人失望，亦罕有地談及自己當年與蔡卓妍秘婚一事，坦承：「呢段婚姻令到我好唔開心，亦好好咁反省過自己嘅問題。」

鄭中基擁有幸福家庭。(ig圖片)

鄭中基當年與蔡卓妍發展地下情，一段戀情相當保密，兩人秘密結婚、宣布離婚消息更是轟動全城。鄭中基於2004年與蔡卓妍因合作拍攝電影《追擊八月十五》而撻着，兩人於2006年在洛杉磯秘密結婚，至2010年開記者會宣布離婚。當年兩人由拍拖以至結婚都從沒有公開過，到公開時竟已是宣布離婚了。有傳離婚原因是鄭中基仍未定性，婚後仍與異性密會。而這段失敗的婚姻亦對蔡卓妍影響很大，令她的愛情觀也有所改變。蔡卓妍於2022年在內地戀愛觀察真人騷《遲到的戀人》擔任嘉賓，曾大方分享自己的戀愛觀，指出如今的她並不追求夢幻情節，只渴望一段平淡的愛情，即使沒有婚禮也不緊要。

當年鄭中基與蔡卓妍開記招宣布離婚。(vcg)

當年鄭中基與蔡卓妍開記招宣布離婚。(vcg)

當年鄭中基與蔡卓妍開記招宣布離婚。(vcg)

當年鄭中基與蔡卓妍開記招宣布離婚。(vcg)