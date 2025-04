鄭中基驚傳與太太余思敏離婚　曾出PO警告經理人耐人尋味

鄭中基驚傳與太太余思敏離婚,,據知二人正辦理離婚手續。TVB《娛樂新聞台》影到鄭中基於今早(15日)現身灣仔法庭,據知二人正辦理離婚手續。被問到是否搞離婚手續,鄭中基稱:「呢個closed court(閉門審訊)嚟,你哋點知?(會唔會想爭子女撫養權?)我想問一問呢個closed court嚟,你哋點知?closed court點解會收到消息?咁犀利嘅!」

鄭中基4個月前突然出Po宣布與合作超過十年的經理人湘姐(何慶湘)分道揚鑣,他更指對方有工作及道德操守方面問題:「本人與機動娛樂立即終止合作,有關工作交接問題會另作安排。」鄭中基更透露「因個人情緒及健康問題」,決定於下個月高雄演唱會後離開,好作休息,並多謝粉絲一路支持。當中最奇怪的是,鄭中基老婆前有線娛樂主播余思敏(Sammie)先後在IG出PO和Story TAG湘姐,更聲稱「Good morning HK. Something big are coming...want to see?」而且她Tag住老公鄭中基、阿湘、另一工作人員Stephanie及機動電視台的IG相當耐人尋味,似足警告!

何慶湘(湘湘)曾為鄭中基得力助手,由成立機動娛樂,到籌辦機動電視台都有份參與,她自己亦不時於節目中現身。而有網民發現Sammie去年不時在IG放負,當中有「你以為我沉默是在跟你較勁 其實是失望 是疏遠」、「不被重視的每一秒 我都在默默後退」和「下半年請對我殘忍一點 讓我沉迷賺錢 日漸消瘦 沒愛可以 但沒錢不行。」

鄭中基2010年宣布和蔡卓妍正辦理離婚,2011年1月就被被踢爆前香港有線電視女主播余思敏已發現自己懷有鄭中基的骨肉,之後更向有線請辭專心安胎 ,同年誕下女兒。2015年,妻子余思敏再誕下兒子。《香港01》就有關事件向余思敏查詢,但仍未有回覆。