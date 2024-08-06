鄭中基宣布離婚余思敏極速懷孕　前妻阿Sa曾自爆親見偷食畫面

鄭中基日前無預警在FB發表聲明，稱經理人何慶湘道德操守出現問題，即時中止合作關係，但事件越演越烈，即使鄭中基真誠剖白患抑鬱症以及透露將由太太陪同到美國參加戒酒中心療程，但隻字不提何慶湘的什麼道德問題，因而未能平息網民懷疑他們之間有感情瓜葛等問題。

鄭中基為了太太余思敏及兩名子女，決定勇敢面對病情。（IG：@tinyeyes39）

鄭中基發布抑鬱長文中，特別提到：「喺無向公眾交代情況下，我經歷咗一段好短嘅婚姻，呢段婚姻令到我好唔開心，亦好好咁反省過自己嘅問題。直到我遇到我太太余思敏小姐……」忽然提到自己與阿Sa蔡卓妍瞞婚，再歌頌老婆余思敏，令人非常疑惑。

蔡卓妍鄭中基同日宣布結婚離婚。（VCG）

忽然歌頌老婆余思敏！（IG/@sammieyucm）

事實上，鄭中基2010年宣布和阿Sa正辦理離婚，2011年1月就被踢爆前香港有線電視女主播余思敏已發現自己懷有鄭中基的骨肉，之後更向有線請辭專心安胎 ，同年誕下女兒。2015年，妻子余思敏再誕下兒子。

2022年，阿Sa參加內地綜藝節目中《遲到的戀人》中大談感情事，當中講到出軌問題的時候，她則分享自己的親身經歷：「我剛剛入行時候，那時候有一個男朋友，就阿嬌也認識的。然後有一天，我就打電話給我那個男朋友，打了很久都沒接，結果晚上的時候就阿嬌看到我就感覺（想說不能說）對，就她想說不說的狀態，結果她也跟我說了，就說那個男生現在在跟另外一個女生在約會，然後我說：『吓，真的嗎？』然後她說我帶你去，她就帶我去了，然後門一打開，我就看到那時候的男朋友跟一個女生在一起了。」，當時不少網民猜她口中所講的前男友是不是就是前夫鄭中基？

節目播出後，不少人懷疑阿Sa口中的前男友是不是鄭中基？(視覺中國)