TVB長腿人妻產後靠1招極速瘦身　比堅尼辣照曬腹肌仲瘦過大肚前

TVB「長腿女神」曾淑雅（Jumbo）幾年前因主持《3日2夜》等話題性節目，憑好身材成功彈出，雖然她目前仍與TVB有合約在身，不過已兩年未有新作，去年她更在無預警下宣布嫁人兼大肚，並搬進豪宅，現時似乎都是專心做人妻及人母，亦有開班教普拉提（Pilates）。

Jumbo去年在無預警下宣布嫁人兼大肚。（IG@jumbotsang）

Jumbo在TVB工作不多，現時更將生活重心放在家庭。（IG@jumbotsang）

Jumbo陀B期間手腳仍然保持纖瘦，而產後更是火速瘦身，幾個月間已變成零贅肉螞蟻腰。近日Jumbo去泰國度假，大曬比堅尼相，腹肌極明顯，身材甚至比大肚之前更Fit！她曾透露過往體重一直都是55公斤，大肚時升至70公斤，而「卸貨」後則維持在60幾公斤，不過其實她生完BB幾個月，腹部已回復扁平。很多人都想知道Jumbo瘦身的秘訣，她坦言有做機，但亦保持著恆常運動。

Jumbo為人母後仍保持模特兒身型，背後下了不少苦功。（IG@jumbotsang）

Jumbo最新的比堅尼相，身型比生BB前更Fit！（IG@jumbotsang）

Jumbo過往曾公開自己的體重。（IG@jumbotsang）

Jumbo產後其實都冇點肥過，真令人羨慕。（IG@jumbotsang）

Jumbo曾說自己是開刀的緣故，要等傷口癒合，所以生完BB三個月才恢復運動、喚醒腹肌，她亦曾拍片詳細分享自己做的幾組普拉提動作，例如訓練骨盆底肌等，雖然起初傷口會隱隱作痛，但之後會逐漸適應，一個月左右已能完全恢復昔日的訓練強度，所以產後5個月她的體脂率已從25%降至20%。產後7個月，Jumbo說她已回復之前的身形，但就積極減脂增肌。

Jumbo曾表示，自己是剖腹生產，要等傷口癒合，所以生B後三個月才恢復運動。（IG@jumbotsang）

Jumbo拍片分享多組她產後減肥和練腹肌的普拉提動作。（IG@jumbotsang）

Jumbo拍片分享多組她產後減肥和練腹肌的普拉提動作。（IG@jumbotsang）

Jumbo拍片分享多組她產後減肥和練腹肌的普拉提動作。（IG@jumbotsang）

Jumbo拍片分享多組她產後減肥和練腹肌的普拉提動作。（IG@jumbotsang）

上星期，即產後9個月，Jumbo又再拍片分享腹部練習動作，女網民大讚好有用，見到其身型更以為是她生B前的舊片。而日前她發布芭堤雅度假泳照時，就交代最新的瘦身進度，她說：「已經努力快3個月！嚟緊再操多2星期，就可以check我的inbody成績表啦，感覺減脂過程暫時進度是理想的！Keep住我的簡單餐單還有運動😆（當然適時都可以放肆一下🤨）回來香港繼續努力❤️」網民都留言讚這位辣媽：「吓？生咗㗎喇？」、「少女身型！」、「仲瘦過以前」

網民讚Jumbo完全唔似生過BB。（IG@jumbotsang）

條腰好瘦，Jumbo亦坦言滿意修身成果。（IG@jumbotsang）