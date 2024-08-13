周啟生認鬧人為炒作個唱 兼幫是非男歌手降溫：我演技係咪攞影帝?

撰文：金秀玲
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周啟生近半年先後批評不同歌手，之前話陳蕾「彈結他甩皮甩骨，唱歌近乎離晒譜咁走音。」再話《中年好聲音2》評審楊千嬅「完全沒水平」。近日他再稱林家謙為「嗰條廢青」，說：「佢返去做幕後我冇問題㗎。又唔見佢幕後有咩條件！」當被林家謙支持者及其他網民圍攻後，他再回覆：「X你唔起呀？」、「嗰條咁嘅廢柴，我收埋隻手用三隻手指彈琴彈得好過佢啊！」

周啟生鬧完一個又一個歌手。（資料圖片/葉志明攝）
周啟生早前指林家謙是「嗰條廢青」。（fb@周啟生 Dominic Chow）

然後他再燒埋自己帶出身的Joey Tang：「如果我喺度講一聲，Joey Tang有領導才（能），彈結他有天份，但係欠缺努力，所以唔會好叻！你哋可以同返佢講、睇吓佢敢唔敢博（駁）我！」另外，他亦有說盧冠廷是「吹水友」，「只可以作一啲旋律，並非一個真正音樂家。」

周啟生形容Joey Tang：「有領導才（能），彈結他有天份，但係欠缺努力，所以唔會好叻！」（IG@gtr_joey_tang）

他近日又在社交平台多次提及自己10月1日的《搖滾黃河》Show，5日前發文：「如果搵埋80年代廢青嘅代表-Joey Tang 做嘉賓，大家點睇？嗰班搞屎搞棍嘅記者，又要自打嘴巴啦！PS : 嗰班妒忌我嘅盲迷，唔使再吠啦，我唔係行出嚟宣傳谷個show！我係鍾意講咩就講，我講一句嘢幾十萬人睇到，你哋班狗fans，繼續圍爐取暖鬧我啦，冇人會知㗎！哈哈大笑」他稱傳媒搞是搞非用盡努力想整衰他、唯恐天下不亂，不負責任地對他作出不合理指控，認為傳媒應向他公開道歉。

日前周啟生稱自己多年前已經叫林家謙「廢青」。（fb@周啟生 Dominic Chow）
周啟生貼對話表示自己與Joey Tang關係良好，叫他「亞公」。（fb@周啟生 Dominic Chow）
周啟生想藉此控訴傳媒的報道，認為報道是不合理指控。（fb@周啟生 Dominic Chow）

不過到兩日前他態度開始轉變，指傳媒近日的報道變相幫他免費賣廣告，現時他出街都多了靚女跟他打招呼，他又說：「啱啱有幾個國內嘅Promoter打嚟搵我做show，唔知會唔會同佢哋嘅宣傳有關。」、「我喺度多謝大家一聲，我接多咗好多嘢做，要請你哋食飯。細佬發脾氣鬧你哋係我唔啱，麻煩你哋得閒繼續耐唔中就整一個禮拜宣傳俾我！感恩感恩，感恩感恩。哈哈大笑 哈哈大笑 哈哈大笑」

近日周啟生態度不再強硬，更多謝傳媒幫手宣傳令他多了工作，哈哈大笑。（fb@周啟生 Dominic Chow）

而今日（13日）凌晨，周啟生指有朋友叫他別介懷負面報道，之前曾拒認炒作的他，大談自己作為「老江湖」的經歷，改口說：「我197幾年就喺TVB跟住顧嘉煇師傅，喺呢個音樂圈打滾咗50年，其實今次嘅事係我夾埋一班新聞界嘅朋友，一齊炒出嚟㗎。」他指《搖滾黃河》會在國慶演出，明年會進軍紅館，並在自己有生之年於國內做足200場。

曾拒認鬧人為谷個唱的周啟生今日改口稱：「其實今次嘅事係我夾埋一班新聞界嘅朋友，一齊炒出嚟㗎。」（資料圖片/葉志明攝）

周啟生解釋自己炒作的兩個原因：「今次嘅炒作一方面可以令到我嘅名氣更加大，令一方面可以幫另一位藝人降一降溫！我得到嘅益處就係，全中國嘅網站都見到我嘅新聞，國內嘅人大多數都支持我，嚟緊方便安排，我再次喺大陸大展拳腳。如果要俾錢宣傳，我估要成千萬！一輪擾攘之後，一切變得平靜。我反而有一點兒不習慣。而家交返個波比嗰一位是非纏身嘅男歌手接力啦！哈哈大笑 哈哈大笑 哈哈大笑」他再在留言欄問：「我嘅演技係咪可以攞影帝啊？」

周啟生解釋自己炒作的兩個原因，一是令名氣更大，二是幫另一位是非纏身的男歌手降溫！（資料圖片/葉志明攝）

至於「是非纏身」男歌手是誰呢？有人就推測是鄭中基，因為對方8月3日發聲明與何慶湘中止合作、8月6日發文承認受抑鬱困擾，連日來都有很多對其婚姻的揣測。而周啟生正是差不多日子因鬧「嗰條廢青」而見報。

有人推測周啟生口講「是非纏身的男歌手」是鄭中基。（資料圖片）
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