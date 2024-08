著名作曲家顧嘉煇的徒弟,現年63歲的著名音樂人周啟生,對現今樂壇仍相當留意,今年初曾發文點名狠批陳蕾現場表現「唱歌近乎離晒譜咁走音」引起熱議,近日他又發文以「嗰條廢青」點名直批曾奪叱咤樂壇男歌手金獎的新一代男星。



周啟生近日發起網上義演,希望為音樂業界籌款渡過難關,他直言:「今次係叫救命,音樂圈就嚟死!」(資料圖片)

周啟生絕對支持「廣東歌」,仍會創作更多廣東歌作品給每一位歌手。(葉志明攝)

周啟生經常對現今樂壇發表意見。(資料圖片)

周啟生七八年代曾替相當多歌曲作曲和編曲,後來以創作歌手身分進軍樂壇。此外,周啟生亦以敢言見稱,常發表對現今樂壇睇法。他在個人社交網發文:「今日想同大家玩一樣未玩過嘅嘢:大家選一男一女,你最唔要聽到佢唱歌嘅歌手!PS : The one simply you don’t wanna hear for long !」網民紗紗點名力批,但周啟生選擇性回應,當見到有網友提名林家謙時周啟生極大反應:「嗰條廢青我都麻麻哋鍾意!」網民本指:「佢返去做幕後我冇問題㗎。」但周啟生再踩一腳:「又唔見佢幕後有咩條件!」

