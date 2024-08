周啟生疑狠批林家謙「廢青」被炮轟　爆粗反擊挑機：X你唔起呀？

63歲音樂人周啟生為著名作曲家顧嘉煇的徒弟,言行出位的他至今仍非常留意樂壇,更不時在社交平台公開批評不同歌手,近日他就點名批評林家謙,更指對方為「廢青」,引起大批網民熱議及林家謙的粉絲反擊。事件持續發酵,而周啟生亦在Facebook出Post回應事件。

周啟生在Facebook解釋今次為何態度強硬兼爆粗:「好多朋友都問我點解今次用嘅態度咁強硬,甚至講粗口?因為今次嘅情況真係有啲特殊。如果大家曾經去過另外嗰幾個轉發咗我個post嘅post睇吓,你會發現成班唔講道理嘅X街冚家X,好似一群癲狗,有目的同埋組織咁圍住我嚟咬。我毫無保留,亦冇選擇,所以我無餘地咁樣同呢班仆街開火!《不畏強權,唔怕惡勢力,你夠膽嚟我夠膽同你開拖!》」

他續指每人都有權發表個人感受:「人人都有權講自己想講嘅嘢 今次來自一個朋友Kelly Mak ,佢話唔鍾意林家謙,我亦都+1句呢條廢青我都唔係好鍾意!熟悉我嘅人都知我成日都叫我自己做80年代70年代嘅廢青代表,想搞事,唔該躝X遠啲!我鍾意講乜,我就講!喺我自己地頭,就算行到出街,我都唔會怕你哋!」

其後周啟生講出自己對林家謙的感受及對於本地活動搜尋平台的疑似錯誤資料,更公開鬧爆「文人多說話」專頁的admin:「唱歌超級雄壯/咬字清晰/好有氣/但係天生太靚仔。彈琴簡直係低班馬,佢夠膽我收埋一隻手同佢一齊彈一隻歌!我講得出口,我唔會收:X你唔起呀?我幾X時變咗中三學歷?#Timable演唱會 擺明想搞我,我都唔X會妥你,講真話,我驚你唔X嚟! By the way,條廢青班狗fans - 努力啲整多幾個Facebook Account啦,#歐陽生 Au Yeung Sang (Fxxker) #Timable演唱會 I fxxk you all!」

對於被周啟生公開鬧爆,「文人多說話」專頁的admin在專頁發文,更表示完全不認識對方:「有冇睇到其實邊個有背後整鬼過佢 😪 完全唔相識,就係聞風佢係70年代神童樂手身份去評林家謙,我冇乜印象以前好踴躍講過佢,我記得好似有一次,因為新冠肺炎全民搶口罩時期,恭碩良批評tommy向老人家派口罩手法,但周先生竟然就去批評恭碩良(但講嘅係人地同林憶蓮之間嘅事) 🤷‍♂️ 我覺得唔太公道,就有講佢兩句。但同今次林家謙就完全兩回事,今次佢嘅回應好奇怪,佢要同林家謙打擂台咁,要收埋一隻手去讓人地彈一隻歌去比高低 🤷‍♂️ 呢啲係咩對決?比武招親?考武狀元?洗唔洗搵viu、tvb、hoy、rthk去直播?」