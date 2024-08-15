法證先鋒6第4集劇情｜傅嘉莉哭到肝腸寸斷　4秒流露視后級演技

法證先鋒6第三集回顧：

蔡潔往診所配藥，意外遇到酷似故人的醫生冼陽（關楚耀飾），最初蔡潔因為關楚耀的樣子與一個人很像而「打退堂鼓」。蔣祖曼發現自己被跟蹤，卻發現跟蹤自己的人與黃宗澤是認識的，於是向他尋求協助。蔣祖曼在黃宗澤家中就躲起來，更在他家做自己日常會做的東西，但卻影響了黃宗澤與馮皓揚的生活。黃宗澤每星期都會飛到日本，鍥而不捨地找尋老婆王敏奕，每次他都帶著希望去，但可惜帶著失望而回。袁偉豪、馬貫東與阮嘉敏發現有賊人搶劫，遂去追捕賊人。袁偉豪其後發現馬貫東受傷，倒臥地上……經搶救後，馬貫東返魂乏術。

最初蔡潔因為關楚耀的樣子與一個人很像而「打退堂鼓」。(影片截圖)

蔣祖曼更有個搞笑的思想，覺得主動往黃宗澤住所暫避就能避開跟蹤的人。(影片截圖)

蔣祖曼發現那個跟蹤自己的人竟然找到她所住的那一層，於是向黃宗澤及馮皓揚興師問罪。(影片截圖)

黃宗澤於是走出門外向跟蹤蔣祖曼的人了解。(影片截圖)

經搶救後，馬貫東返魂乏術。(影片截圖)

法證先鋒6第四集劇情：

名模蔣祖曼心絞痛，卻找不到所需的藥物，向經理人孟希璘求助無援，於是打算自己駕車出去買，幸而遇上鄰居黃宗澤。黃宗澤表示可以載她出去買藥，蔣祖曼最初面無血色勁嚇人，之後黃宗澤駕車去買藥途中時面色立即好轉，蔣祖曼最後着黃宗澤為她保守秘密。

名模蔣祖曼心絞痛，卻找不到所需的藥物。(影片截圖)

蔣祖曼最初面無血色勁嚇人。(影片截圖)

馬貫東死後，傅嘉莉偕兒子喬曉明搬到袁偉豪家暫住，傅嘉莉向兒子表示因為住在袁偉豪家可以方便上學。晚上兒子因為漏了東西在「舊屋」而「扭計」不肯睡覺，失魂落魄的傅嘉莉表示哄了他很久才肯睡，袁偉豪更悉心照顧二人。

傅嘉莉偕兒子喬曉明搬到袁偉豪家暫住。(影片截圖)

失魂落魄的傅嘉莉表示哄了他很久才肯睡。(影片截圖)

整集傅嘉莉所佔的戲份都比較多，傅嘉莉表現出很想念馬貫東的情緒，向袁偉豪細訴說馬貫東的一切時，流露出精湛的演技。傅嘉莉雙眼通紅兼不停掉眼淚，看著都令人感到痛心，她哭到連鼻涕都流了出來，更流到嘴上。這短短4秒的鏡頭就已經顥示到她視后級的演技，令人不禁佩服。

傅嘉莉雙眼通紅兼不停掉眼淚，看著都令人感到痛心。(影片截圖)

傅嘉莉哭到連鼻涕都流了出來，更流到嘴上。(影片截圖)

除此之外，有一幕是傅嘉莉與袁偉豪聽完蔡潔對馬貫東的解剖結果，得知原來馬貫東並不是由賊人所殺，而是......傅嘉莉自責的一幕，哭到肝腸寸斷，的確讓人心酸，因為她作為馬貫東的枕邊人都不知道他有這個病。傅嘉莉更向袁偉豪表示曾經很恨他，覺得是他間接讓馬貫東死亡，最後卻發現自己怪錯了人。

傅嘉莉自責的一幕，哭到肝腸寸斷，的確讓人心酸。(影片截圖)

傅嘉莉自責的一幕，哭到肝腸寸斷，的確讓人心酸。(影片截圖)

傅嘉莉更向袁偉豪表示曾經很恨他，覺得是他間接讓馬貫東死亡。(影片截圖)

一個沙井傳出惡臭，黃宗澤等人到場調查，發現沙井內有屍體！消防證實沙井無沼氣後，黃宗澤就派下屬戴祖儀與法醫蔡潔穿上保護衣，在消防員協助下游繩落井查看，發現沙井淤泥上倒插著一具頭下腳上的屍體。

黃宗澤就派下屬戴祖儀與法醫蔡潔穿上保護衣，在消防員協助下游繩落井查看。(影片截圖)

沙井淤泥上倒插著一具頭下腳上的屍體。(影片截圖)

另一方面，蔡潔在公園跑步時，再次遇上關楚耀。蔡潔初時都有點抗拒，但坐下與他聊天後就發現這個關楚耀應該不是那個令她感到畏懼的人。

蔡潔在公園跑步時，再次遇上關楚耀。(影片截圖)

蔡潔坐下與他聊天後就發現這個關楚耀應該不是那個令她感到畏懼的人。(影片截圖)

法證先鋒6故事大鋼：

法證專家余星柏（黃宗澤飾）、重案神探井浩然（袁偉豪飾）和機智法醫范佩清（蔡潔飾），「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相，然而，他們的愛情道路卻遇上科學無從解釋的際遇。星柏的太太霍寶英（王敏奕飾）在度蜜月期間人間蒸發；浩然的未婚妻譚倩雯（蔡思貝飾）不辭而別，無疾而終；佩清戀上了變態殺手董應偉（關楚耀飾），偉卻罪有應得，伏法身亡，但清始終不能把偉放下，莫失莫忘，久久沉溺在苦戀之中。

「鐵三角」志同道合，不信蒼天，也不信鬼神，只相信科學解釋到的事實與真相。(TVB官方網站)

機智法醫范佩清（蔡潔飾）。(TVB官方網站)

重案神探井浩然（袁偉豪飾）。(TVB官方網站)