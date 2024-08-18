試當真豪哥誤判神徒反應　否認心地差嘲笑Anson Lo：無心傷害同業

由游學修、蘇致豪（豪哥）、許賢創辦的YouTube頻道「試當真」，近日得罪盧瀚霆（Anson Lo）粉絲「神徒」，捲入公關災難。日前他們邀請多位藝人挑戰「忍笑鐵人耐力賽」，參加者要睇20條忍笑片，忍唔到笑就扣分，而會員頻道中的其中一條忍笑片是Anson Lo的 《Hey Hey OK!》MV片段，神徒嬲爆鬧試當真心地唔好取笑偶像，難以接受，指游學修舉動與自己過往的言論相違背。

《試當真》由蘇致豪、許賢、游學修創立。（IG@trialanderror）

「認真毛」發佈了一條影片標題為「忍笑初賽足本20條片！地獄程度MAX！你忍到幾多條？」，其中一條片是Anson Lo MV，因而激嬲神徒。（網上圖片）

網民質疑發佈此片段的動機是否為了取笑Anson Lo的舞姿。（網上圖片）

試當真被罵後已急急下架短片撲火，並發道歉聲明：「我們一直為了搞笑努力拿捏界線，然而今次明顯拿捏失當。本台必須為是次處理不周負上責任。我們相信，搞笑需要勇於嘗試挑戰冒險，同時亦必須顧及他人感受。試當真謹此致歉，日後定必加倍小心。」

試當真透過社交網急發文道歉，指影片已經下架，承認拿捏搞笑界線不當。（網上照片）

昨晚（17日）的謝票場上，豪哥與游學修進一步解釋事件，豪哥將責任攬上身，他表示自己一向講嘢唔叻，今次用盡分享睇法的Quota去表達，坦言好大壓力。他說自己開台早期介紹過一個日本忍笑節目，內有很多惡趣味笑點，自己一直希望有朝一日，調整完尺度後能製作出同類節目，於是今次趁住奧運熱潮，舉辦「忍笑鐵人耐力賽」試水溫，誰知第一次就滑鐵廬。他指：「我初賽嘅時候笑咗好多條片，笑咗十幾條，其中一條就係Anson Lo跳舞嘅片，我嗰陣時冇覺得自己有任何嘲笑成份，我點解笑呢？好難解釋清楚，但係我會嘗試去講嘅。」豪哥說很多人指游學修挑釁人、拍具爭議的片，但今次其實並非游學修的主意，對方純粹參賽，冇份參與製作，直至外界聲音指試當真好冒犯，也是阿修先開始提出要討論回應、下架。

忍笑片中有20條片，亦包括黎明當年在籌款節目走音的片段。（YouTube@試當真）

豪哥講到為何會擺Anson Lo跳舞片落忍笑片，絕對並非傷害同業，「推動開拍呢個忍笑節目，同埋一直堅持其實係咪唔需要道歉呢，呢樣嘢係我嚟嘅。我認為我擺嗰段跳舞片出嚟喺會員區，其實係冇觸犯到禁忌，亦都唔係想傷害同業、同行，佢唔係傷害同業，亦都冇觸犯禁忌，佢只係一個咩笑點，就係承接前面兩條片嘅鋪排，去製造一個反預期嘅效果而去引大家笑。而呢個笑點最後只係對我，同埋一啲留意到精心鋪排嘅忍笑選手有效嘅啫，得會咁樣諗多咗一重嘅人先至會笑。」

豪哥表示自己放Anson Lo的片段，不是嘲笑他，而是承接前兩條片的鋪排製作反預期效果，無心傷害同業。（YouTube@試當真）

他解釋自己為何忍唔住笑，因為前兩段片都是跳舞片，亦有明顯笑點，即使並非所有參加者都覺得好笑，但都會清楚那兩段片的笑點，「緊接嘅下一段片係咩呢，就係Anson Lo跳舞片，係同前兩段片唔同嘅。第一， Anson Lo係冇搞笑動機，佢淨係跳舞，唔係出嚟搞笑，第二客觀上嚟講，佢獨立嚟睇我係唔覺得有咩咁好笑，亦都係嗰次笑，我都係第一次睇嗰條片，我後來知道原來呢條片好Hit。但我嗰時唔覺得呢條片獨立睇咁好笑，點解引到其他人笑係因為大會鋪排出嚟嘅反預期，我自己覺得一個笑話點解好笑，就係因為佢鋪排咗一啲預期， set up咗個預期，然之後下一秒殺你一個措手不及，違反咗個預期，咁你就好笑。」

豪哥續說自己最初不覺得有道歉必要，即使同事覺得要回應時，最近變得「好辯」的自己也一一反駁，他強調：「同事製作呢個笑點嘅時候，我覺得冇去到心地唔善良，忍笑選手失手笑咗出嚟，我都唔覺得係心地唔善良，但後尾諗清楚覺得我對呢條片嘅拿捏，係我哋拿捏得唔好囉。」兩年前他與許賢曾以MC $oHo & KidNey身份唱作《Black Mirror》，講述鏡仔鋪天蓋地爆紅現象，亦曾於《CHILL CLUB》舞台上與MIRROR合唱，豪哥重提這首歌，直言：「基於我咁熟悉《Black Mirror》呢個程度，我覺得自己有信心去判斷，Fans們對呢啲可能會冒犯到佢哋嘅笑話嘅接受程度係去到邊度嘅，但今次失咗手，其實最後係拿捏唔到囉。最大原因我最近唔係跟得佢哋好貼，寫《Black Mirror》嘅時候我覺得都跟得幾貼，但係今次有少少甩咗，我唔知條片已經有一啲迴響，同埋已經係好紅嘅片。」

兩年前他與許賢曾以MC $oHo & KidNey身份唱《Black Mirror》講述鏡仔鋪天蓋地爆紅現象，亦曾於《CHILL CLUB》舞台上與MIRROR合唱。（ViuTV）

當時的歌詞亦有引用Anson Lo的《Megahit》，叫他：「咪再惡O惡O惡O」而Anson Lo亦跟住一齊跳。（ViuTV）

豪哥透露，新聞出街後都擔心Anson Lo會否介意，亦試過聯絡對方公司，解釋自己初心並非如大家所講要去焫㷫Anson Lo，相信對方會明白，「睇吓有冇機會同佢講吓，我哋為咗搞笑觸碰咗佢可能介意嘅地方，咁我可能都會再向佢講聲唔好意思，呢個唔係我原意。」他認為搞笑很難做到既要踩界，但又不能過界令人難受或感到冒犯，自己原本以為拿捏到，原來計錯歡樂指數。

游學修之後亦開腔，他覺得試當真有必要回應，但他未有在Threads群情洶湧時出聲，是基於不想引發更多討論，因為這對Anson Lo、神徒、所有人都冇好處，自己近來正學習不要急著澄清太多事。不過他亦有檢討，覺得會員片標題用上「地獄Level」、「地獄MAX」等字眼，其實只是講某幾條片，不過冇考慮到外間看來會覺得是講緊Anson Lo。他不想事件發酵得更大，指試當真已有清晰表述，「我哋試當真嘅回覆係乜嘢，我哋嘅睇法係乜嘢，我哋嘅檢討係乜嘢嘅，如果後續大家要將呢件事賴到去繼續惡言相向去對人哋嘅話，我覺得我會直接當嗰啲唔係我哋嘅fans。」他認為若有人不認同試當真的解決方法及回應，繼續去開戰也無人得益，並謂：「我一直做嘅嘢嘅言行，令大家一直對試當真有啲觀感，我都有檢討，好多矛頭指咗落我度，我盡量去take或者唔take，同埋唔澄清。」

游學修認為，會員片標題用上「地獄Level」、「地獄MAX」等字眼，並非針對Anson Lo一條片，承認這些細節位做得不夠。（YouTube@試當真）

他及後提出一個建議，就是他Cosplay Deadpool跳一次《Hey Hey OK!》，「但我要搵一個人教我，好認真學隻舞然後跳一次，大家無數啦，打和啦，好唔好啊？ Peace。」又表明：「我冇可能跳得好過Anson Lo，但係我可以認真跳一次！」短片播出後，不少人留言認為豪哥回應得體，但亦有不少Fans認為冇必要道歉，質疑他們為何要「跪低」。

有支持者覺得他們沒必要道歉，又認為大家笑《今期流行》都笑足好多年，為何不可笑Anson Lo。（YouTube@試當真）