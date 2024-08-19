網傳一對圈中恩愛夫妻2025年離婚 男方曾分公司一半股份畀老婆
撰文：中天新聞網
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53歲男星吳奇隆與中國女星劉詩詩於2015年登記結婚，但不斷傳出婚變消息，資深媒體人許聖梅在節目《命運好好玩》上就坦言，「他們的婚姻真的滿辛苦的。」
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吳奇隆與劉詩詩因戲劇《步步驚心》結緣，吳奇隆甚至把自家旗下的公司股份，分一半給老婆，一度被讚是「寵妻魔人」。
只是劉詩詩的粉絲對吳奇隆相當有意見，近年來也不斷傳出兩人婚變，許聖梅笑說，一切都是雙方粉絲惹的禍，「劉詩詩的粉絲一直對吳奇隆很有意見，大小事都要管，就連坐月子中心都會嫌住得不夠好『你去看高圓圓怎麼住的！』」不時會拿其他明星夫妻來做比較，甚至出現2025兩人將離婚的消息。
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吳奇隆粉絲自然也護主心切，開始希望吳奇隆能離開劉詩詩，「吳粉就是（罵）吳奇隆遲早離婚！」雙方粉絲在網路上炒成一團，才讓親家在網路上變仇家，讓許聖梅不禁感嘆：
顯然就是他們的婚姻也滿辛苦的！但到目前為止，我認為不至於2025年（離婚）。
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