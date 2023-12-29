吳奇隆傳與劉詩詩離婚後漸消瘦 53歲突然「面尖尖」惹整容疑雲
撰文：聯合新聞網
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53歲的吳奇隆與小17歲的劉詩詩2015年結婚，並育有一子，前陣子劉詩詩回歸古裝劇受矚目，卻再度傳出兩人婚變消息。吳奇隆日前分享新造型近況照，粉絲驚訝他消瘦許多，因7月時他才被捕捉到肥肚照，被質疑中年發福，不過新照中他的臉明顯變尖，但也有網友認為看起來「科技臉」、「應該有整，看起來很不自然」。
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同一天劉詩詩也在微博分享美照，粉絲樂喊：「你倆就一個負責美，一個負責搞笑是嗎？」有陸媒之前指出，吳奇隆與劉詩詩的婚姻「2022年就已破裂到不可調和的地步，正在協調分割財產，打算在明年（2024年）宣布離婚消息」。雙方都並未對婚變傳聞正式回應，劉詩詩忙著宣傳新戲《一念關山》，卻一度被發現「IP位置在台灣」，似乎正與吳奇隆及兒子團聚，被視為粉碎婚變傳聞的證據。
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