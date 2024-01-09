傳與吳奇隆離婚　劉詩詩片場與一男星甜蜜互動似真戀人

男星吳奇隆與劉詩詩兩人在2015年結婚至今8年多，婚變的消息始終甚囂塵上，更在近期爆出多項徵兆，包括吳奇隆與助理穿情侶裝、封鎖留言版劉詩詩的關鍵字，也讓兩人婚變的消息再度越演越烈。不過劉詩詩似乎不受影響，除了積極宣傳電視劇《一念關山》，近日網路上更有許多她頭靠在男星張雲龍肩膀的照片。



劉詩詩近日接演陸劇《狐妖小紅娘竹業篇》，在劇中飾演女主角「東方淮竹」，男主角「王權霸業」則由張雲龍飾演，而網路上也出現許多照片，劉詩詩輕輕靠在張雲龍的肩膀上，含情脈脈地看著的對方，兩人甜蜜的互動宛如真正的戀人一般，不過其實這都只是拍攝的側拍照片。

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而吳奇隆與劉詩詩在結婚後，一直以來都忙於工作、聚少離多，儘管雙方在婚變風波傳出後，皆出面駁斥謠言，更曾一同出席活動破除婚變傳聞，但隨著許多謠言冒出，讓兩人目前仍是許多人重點關注的明星夫妻。

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