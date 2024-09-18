企業強人第3集劇情｜呢位視帝曬強勁body　仲同張曦雯一夜情

《企業強人》第3集劇情：

龔嘉欣向陳豪自薦成為海棠鎮獨家加盟商，陳豪被其熱情打動。姜大衛長子邢啟超（謝東閔飾）虧空公款，請求弟弟邢啟榮（吳子沖飾）頂罪，卻被姜大衛識破。謝東閔毫無悔意，在車上更不停說吳子沖的不是，結果被姜大衛趕了下車。

姜大衛長子邢啟超（謝東閔飾）虧空公款，請求弟弟邢啟榮（吳子沖飾）頂罪。(影片截圙)

謝東閔毫無悔意，在車上更不停說吳子沖的不是，結果被姜大衛趕了下車。(影片截圙)

謝東閔毫無悔意，在車上更不停說吳子沖的不是，結果被姜大衛趕了下車。(影片截圙)

姜大衛把白信封交託給陳豪，直言若他出了狀況，請陳豪按指令執行。姜大衛聲只是買個安心，若果他沒事歸來就撕碎便可。

姜大衛把白信封交託給陳豪，直言若他出了狀況，請陳豪按指令執行。(影片截圙)

姜大衛聲只是買個安心，若果他沒事歸來就撕碎便可。(影片截圙)

龔嘉欣遭人恐嚇，將她鎖於舖內，並向她淋水。世代前海總部遭被解約的加盟商帶同工人來鬧事，陳豪帶龔嘉欣與加盟商談判。陳豪以退為進，迫他們供出恐嚇龔嘉欣的事，並指若他們再犯，會把錄音交給公安。

龔嘉欣遭人恐嚇，將她鎖於舖內，並向她淋水。(影片截圙)

世代前海總部遭被解約的加盟商帶同工人來鬧事，陳豪帶龔嘉欣與加盟商談判。(影片截圙)

陳豪以退為進，迫他們供出恐嚇龔嘉欣的事，並指若他們再犯，會把錄音交給公安。(影片截圙)

譚俊彥到成峰資本商議購買奧元客機，但張曦雯拒見。譚俊彥與張曦雯在酒吧偶遇，發生一夜情。翌日，張曦雯、譚俊彥透過不同渠道，各自知悉對方身分。

譚俊彥到成峰資本商議購買奧元客機，但張曦雯拒見。(影片截圙)

譚俊彥與張曦雯在酒吧偶遇，發生一夜情。(影片截圙)

譚俊彥與張曦雯在酒吧偶遇，發生一夜情。(影片截圙)

《企業強人》劇情簡介：

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。趙愷（陳豪飾）從亡父手中接任主席只是短短四年時間，便成功把這家本來只是在香港工廠大廈的小公司，發展成擁有過萬呎總部和集散中心的物流巨企！

趙愷一直認為企業是由人建構出來的，而物流快遞又是人力密集的行業，所以在人與利益之間作取捨的話，他必然會選擇前者！他一直秉持這信念，不追求科技的過度發展，一心保著員工的飯碗、保著快遞的熱度！

一天，剛回到新總部的趙愷被一輛摩托車攔下，攔下他的人正是為了成為世代物流加盟商的方芳（龔嘉欣飾），方芳承諾會做到三個零，零投訴、零延誤、零失件！成功打動了趙愷，答應讓她成為加盟商。未幾，海棠鎮發佈了「限摩令」，方芳決定擴展加盟店，她把四十多個摩托車司機收歸其下，更取代了鎮內其他違規的加盟商！此舉卻惹來加盟商們的報復…

另一邊廂，世代物流遇到躉船損壞，為了把貨物準時送到客戶手上，趙愷果斷決定包起一架飛機運送，而此事也令趙愷更認定要建立世代物流的飛機隊伍。為了建立飛機隊伍，徐道明（譚俊彥飾）加入了世代物流，趙愷指派他從奧元航空購買飛機，但奧元航空接受了成峰資本的融資，買飛機就先要得到成峰的同意，而成峰的負責人正正是趙愷的前妻宋翹（張曦雯飾）…

一邊是加盟商的報復，一邊是舉步維艱的購買飛機項目，趙愷能否一路披荊斬棘，把自己的營商理念貫徹到底？

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。(《企業強人》劇照)