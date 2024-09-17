倪樂琳選美前翻跳(G)I-DLE、NewJeans歌曲　舞技正過港姐才藝表演

《2024香港小姐競選》三甲日前已經誕生，有「城大李嘉欣」之稱的倪樂琳（Ellyn）以大熱姿態奪冠，引起不少討論度。早前她已被爆去年以舊名Stella與區明妙等組過女團MORII GIRLS，曾拍攝性感寫真，Ellyn認為這些都是健康性感，不是黑歷史，因此不擔心影響形象，而最後她亦果然成功成為港姐冠軍。

倪樂琳選港姐前曾是MORII GIRLS成員。（IG@moriigirls.project）

「御用學生妹」區明妙與倪樂琳。（IG@moriigirls.project）

倪樂琳（上排右二）與MORII GIRLS舉行過見面會。（IG@moriigirls.project）

影過水著寫真。（IG@moriigirls.project）

原來當時除了影寫真外，她亦跟MORII GIRLS翻跳過兩首人氣K-POP歌曲，分別是韓團(G)I-DLE的《Queencard》，以及NewJeans的《DITTO》，舞姿青春有活力，前者冶艷、後者純情有著不同風格，Ellyn跳得有板有眼，比起她在港姐當晚的跳舞才藝表演，有過之而無不及！雖然她奪冠後表示想入劇組，但看來都可試試往舞蹈方向發展，在TVB跟區明妙拍住上！

曾翻跳《Queencard》。（IG@moriigirls.project）

(G)I-DLE的《Queencard》上年好Hit！（YouTube@Moriigirls HK）

倪樂琳跳舞。（YouTube@Moriigirls HK）

不忘扮可愛。（YouTube@Moriigirls HK）

Cover Photo更企C位。（YouTube@Moriigirls HK）

跳NewJeans的《DITTO》完全是另一個風格。（YouTube@Moriigirls HK）

校服造型。（YouTube@Moriigirls HK）

區明妙做開場。（YouTube@Moriigirls HK）

倪樂琳都幾多大頭。（YouTube@Moriigirls HK）