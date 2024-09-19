企業強人第4集劇情｜姜大衛會死？ 譚俊彥同張曦雯呢情慾戲好精彩

《企業強人》第4集劇情：

譚俊彥向張曦雯表示想以1億美元購入4架飛機，但張曦雯不肯讓步，強調談判唯一條件是陳豪介入。另一方面陳豪向董事表示希望5年內購入30架飛機，以發展公司的物流鏈，更以辭任主席一事來令各董事贊成。

譚俊彥向張曦雯表示想以1億美元購入4架飛機，但張曦雯不肯讓步。(影片截圖)

另一方面陳豪向董事表示希望5年內購入30架飛機，以發展公司的物流鏈。(影片截圖)

陳豪與龔嘉欣漸漸熟絡，還致電她訴說工作苦與樂。陳豪見到譚俊彥立即與他分享董事會的成果，而譚俊彥亦表示有機會未能購入飛機。世代與成峰再次談判，譚俊彥竟然壓價收購。

陳豪與龔嘉欣漸漸熟絡，還致電她訴說工作苦與樂。(影片截圖)

世代與成峰再次談判，譚俊彥竟然壓價收購。(影片截圖)

原來是因為譚俊彥知道歐洲方面出現問題，所以才大膽向張曦雯壓價，雙方膠着，陳豪單獨跟張曦雯談判；原來陳豪暗地跟奧元達成以期權洽購航機，避過成峰規定的禁售期，這次談判，張曦雯與譚俊彥都敗給陳豪

原來是因為譚俊彥知道歐洲方面出現問題，所以才大膽向張曦雯壓價。(影片截圖)

陳豪單獨跟張曦雯談判。(影片截圖)

姜大衛在演講期間突然暈倒，經搶救後留醫深切治療部，情況並不樂觀！謝東閔、吳子沖、姜大衛的幼女邢佩樺（李芷晴飾）面對投資決策和傳媒查詢，均不知所措，幸得陳豪出現為他們主持大局。

姜大衛在演講期間突然暈倒，經搶救後留醫深切治療部。(影片截圖)

謝東閔、吳子沖、姜大衛的幼女邢佩樺（李芷晴飾）面對投資決策和傳媒查詢，均不知所措。(影片截圖)

上一集姜大衛交予陳豪的信，竟然起了作用，律師聯絡陳豪，希望在眾子女面前宣讀內容。龔嘉欣從夢中驚醒，未幾收到陳豪來電，表示她父親姜大衛情況不太好。

龔嘉欣從夢中驚醒，未幾收到陳豪來電，表示她父親姜大衛情況不太好。(影片截圖)

譚俊彥同張曦雯呢情慾戲好精彩。(影片截圖)

譚俊彥同張曦雯呢情慾戲好精彩。(影片截圖)

譚俊彥同張曦雯呢情慾戲好精彩。(影片截圖)

《企業強人》劇情簡介：

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。趙愷（陳豪飾）從亡父手中接任主席只是短短四年時間，便成功把這家本來只是在香港工廠大廈的小公司，發展成擁有過萬呎總部和集散中心的物流巨企！

趙愷一直認為企業是由人建構出來的，而物流快遞又是人力密集的行業，所以在人與利益之間作取捨的話，他必然會選擇前者！他一直秉持這信念，不追求科技的過度發展，一心保著員工的飯碗、保著快遞的熱度！

一天，剛回到新總部的趙愷被一輛摩托車攔下，攔下他的人正是為了成為世代物流加盟商的方芳（龔嘉欣飾），方芳承諾會做到三個零，零投訴、零延誤、零失件！成功打動了趙愷，答應讓她成為加盟商。未幾，海棠鎮發佈了「限摩令」，方芳決定擴展加盟店，她把四十多個摩托車司機收歸其下，更取代了鎮內其他違規的加盟商！此舉卻惹來加盟商們的報復…

另一邊廂，世代物流遇到躉船損壞，為了把貨物準時送到客戶手上，趙愷果斷決定包起一架飛機運送，而此事也令趙愷更認定要建立世代物流的飛機隊伍。為了建立飛機隊伍，徐道明（譚俊彥飾）加入了世代物流，趙愷指派他從奧元航空購買飛機，但奧元航空接受了成峰資本的融資，買飛機就先要得到成峰的同意，而成峰的負責人正正是趙愷的前妻宋翹（張曦雯飾）…

一邊是加盟商的報復，一邊是舉步維艱的購買飛機項目，趙愷能否一路披荊斬棘，把自己的營商理念貫徹到底？

世代物流是一間紮根香港、總部落戶大灣區、版圖擴展至國際的物流企業。(《企業強人》劇照)