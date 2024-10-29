呃錢｜剖析「散貨股票群組」騙案　林盛斌都牽涉在內

《呃錢》昨晚（28日）播出的第六集，四位主持先後為大家拆解「補水喉」、「玩手遊」及「假律師」等不同類型騙案，當中「假律師」涉案苦主，原本已被騙117萬港元，及後因誤墮「假律師」陷阱，再度損失500萬（港元，下同），於短短五個月內被詐騙兩次並損失超過600萬。四位主持又找來網絡保安公司董事總經理Michael為大家解釋「暗網」如何成為個人資料的販賣市場，Michael指出暗網上有多達126億組個人資料，證明每個人平均都有數個戶口被hack，並謂只要透過電郵帳戶便可在暗網搜尋被hack戶口；Michael續指選用不同的密碼登入不同的個人戶口，以及選用雙重認證log in銀行或者信用卡戶口，便可提高網絡安全度。

「名人股票群組」騙案呃錢手法層出不窮，張天妮同鄧美欣飾演「林盛斌群組」苦主。

昨晚一集的戲劇模擬主題個案為「假公安騙案」，苦主化名是V小姐。V小姐誤墮的騙案原本只是套路地以「快遞問題」作開場白，V小姐也未有馬上跌入陷阱；但因騙徒出動了「假公安」，該名「假公安」不但有假冒的身份證明文件，還有假冒的特務助手；加上騙徒一再威脅V小姐隨時有在內地坐牢風險，又警告她事件不能外傳；結果V小姐在沒有可能聽取第三方意見的情況下，乖乖上繳銀行卡及相關密碼，最終被騙取57萬；更驚爆的是，事件中的「假特務」原來亦是受害者！

到底阿Bob嘅澄清聲明，最後點樣反被騙徒利用？

今晚（29日）播出的第七集，拆解「訂酒店」及「訂床褥」騙案之餘，還會全方位剖析轟動一時的「港版KK園」騙案、「畢彼特網戀」騙案，及牽涉藝人林盛斌及名人胡孟青的「散貨股票群組」騙案。區永權及蕭正楠指出，在「畢彼特網戀」騙案，騙徒先在畢彼特粉絲專頁尋找目標受害者，並偽裝成畢彼特與兩人發展戀情兼騙取金錢。涉案的兩名西班牙受害女性，均有缺乏愛情及傾向抑鬱的共通點。

尋晚呢單中醫誤墮「假律師」騙案都好發人深省。

而今集的戲劇模擬主題個案為「股票群組」騙案，三名受害人分別因為相信了以林盛斌及胡孟青作招徠的股票投資群組，分別被騙取數百萬至十數萬港元，其中「林盛斌（Bob）群組」的受害人親友與阿Bob認識，並因與阿Bob直接了解事件才自知受騙。及後阿Bob亦即時在社交媒體澄清希望杜絕再有人受騙，可惜澄清聲明反成了騙徒變本加厲的「武器」，阿Bob接受《呃錢》主持梁敏巧電話訪問時，更忍不住大呻「恐怖」。想知騙徒如何利用阿Bob的澄清聲明繼續為非作歹，密切留意今晚播出的《呃錢》。