人氣男團成員竟是性侵慣犯　被爆強姦未成年少女「至少3人受害」

目前一名台灣人氣選秀男團出身的成員，被爆出性侵12歲少女，遭判刑4年，更誇張的是，他不只性侵一位，總共至少3個都未滿14歲，對此，台媒 《TVBS新聞網》找到該名男星的經理人，對方也認了此事，經紀公司經過了解發出聲明：「我們這邊因為剛得知事情，而且有了解到事實與判決書有出入，所以接下來將交由我司的顧問律師提起上訴，爭取還給藝人清白的機會，若三審定讞後仍然是這個結果，該做的我們會做，也會承擔相應的責任，非常感謝。」



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據台媒《ETtoday》報導，該名男星在交友軟體上，認識一名12歲的少女，而且在已知女方未成年狀況下，還帶回家中發生性行為，女方在開始前有表態自己是未成年，但男星堅持要試試看，被迫下答應，這件事直到少女跟學校老師透露，才揭發整個案件。

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更扯的是，男星跟少女過程10分鐘，男生都全程戴口罩，完全不尊重對方。全案經審理，一、二審都判男星4年徒刑。全案還可上訴。而男星的經理人，表示完全不知道此事，目前已聯絡到本人，明天將碰面進一步了解。

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