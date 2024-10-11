模特兒出身女星傳被諧星車內性侵 深夜發文否認傳聞：從未共演過
撰文：ETtoday
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日本諧星齊藤慎二因涉嫌在外景車內性侵女性，目前事件被警方函送檢方調查中，引發社會譁然，經紀公司吉本興業宣布解約。
而事件受害者謠傳是女星，掀起外界議論，女星松元繪里花不堪被揣測親自發聲回應：
「這件事讓我無法入睡……」
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松元繪里花是模特兒出身，在TBS知名生活情報節目《國王的早午餐》擔任外景主持。她10日凌晨發文，
「我想了很久該怎麼說才能避免引起更多爭議……」
接著強調，
「首先，我可以絕對肯定地說，這件事和我無關。我從未與他共演過。一直以來支持我的各位，這個傳聞並不是真實的，請放心。」
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而松元繪里花接著再發文，透露為了這些毫無事實根據的傳聞而感到不安：
「在完全與我無關的事情上，突然被許多人攻擊，這真的非常可怕。這件事讓我無法入睡，因為我擔心天亮後會有更多人相信這些謊言。」
她直言：
「現在我非常明白，誹謗中傷為何可能奪走一個人的生命。」
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