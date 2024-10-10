41歲諧星否認性侵　受害女星斥「夫妻都有問題」被屈主動幫他口交

日本諧星齊藤慎二遭控性侵20多歲女星，目前日本警方尚在偵辦案件，但齊藤的經紀公司吉本興業已大動作解約，受害者9日痛訴事發後身心受創，齊藤的妻子還將過錯推到她身上。



據日媒《週刊現代》報導，齊藤慎二今年7月和1名20多歲的女星在新宿進行戶外錄影時，2人在節目組的巴士上發生性關係，該女星事後報警，稱齊藤慎二強迫她用嘴巴「服務」，指控齊藤強制性交、強制猥褻等罪名。但齊藤否認消息，並表示當下是雙方自願進行，之後也得到妻子瀨戶Saori的支持。

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對此，瀨戶Saori也表示報導所稱的性暴力相關內容並非事實：

「對方（受害女星）有主動行為，還追蹤齊藤的社群帳號和交換聯絡方式，這些都是事實，目前已向警方申請外景節目巴士上的行車紀錄器紀錄影像，發生性關係並不是齊藤單方面的行為。」



事件曝光引起輿論熱議，許多人都在猜測受害女星的身分，該女星也在9日透過律師發表聲明，她說網路上出現不少對她的無端指責，不僅有人試圖肉搜她的身分，齊藤慎二的家人還指控是她「主動」，試圖將責任推到她身上，這些與事實大相逕庭的指控讓她身心俱疲，希望外界不要再過度關注她。

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警方在詳細調查之後，已將齊藤慎二函送檢方偵辦，可是受害女星及其家人仍活在恐懼和壓力之下，常常失眠，受害女星盼望社會大眾能給她和家人一些空間，度過這段艱難時期。

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