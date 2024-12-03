劉家昌傳死訊｜豪宅曝光「生前長居在內養病」兩個月前體型已消瘦

撰文：中天新聞網
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「流行音樂教父」劉家昌年初時右頸摸到腫塊，檢查後才發現腦跟肺部有腫瘤，沒想到驚傳病逝，享壽81歲。然而，實際直擊位於宜蘭員山鄉的住家，黑漆漆一片，似乎鮮少出門！

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劉家昌突然過世震驚中港台演藝圈，而自從他生病之後，就和外勞在宜蘭員山鄉的豪宅養病，根據縣議員黃雯如表示，劉家昌鮮少與村民互動，最後見面是在兩個月前，看到的時候，他消瘦很多，但是精神狀況還算不錯，講話條理也算正常。

實際直擊劉家昌位於宜蘭員山鄉的住家，黑漆漆一片，似乎鮮少出門。（中天新聞網授權使用）

黃雯如亦提到劉家昌時常會台北宜蘭往返，所以也未必會一直待在宜蘭住家，只要他回來就一定會來找劉家昌喝茶聊天。

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