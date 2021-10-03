【附全名單】最新「全渠道封殺名單」趙薇排第一　這香港明星上榜

內地官方針對娛樂圈亂象進行整頓，並且對激狂粉絲行為進行「清朗」行動，網路遭禁言帳號不限名人平民，近日又瘋傳出自官方的「全渠道封殺問題藝人」名單，包括趙薇、鄭爽、范冰冰，還有台灣藝人柯震東、羅志祥兩人也被列在其中。



陸網瘋傳「全渠道封殺」25人名單，包括21名男性、4名女性，名單分成3大類「政治問題」、「違法亂紀」、「失德失範」，其中「政治問題」封殺名單第一個列進趙薇，接著是旗下藝人張哲瀚，還有入瑞典籍的趙立新。

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另外「違法亂紀」點名台灣的柯震東、香港房祖名、逃漏稅繳罰金的范冰冰、鄭爽，還有導演王全安等、澳洲涉性侵事件的高雲翔。

最後「失德失範」則點名羅志祥、李小璐等人，被列名者曾因劈腿多人運動、婚姻出軌等震驚各界，就此在當地失去表演舞台。

內地官方聯合娛樂圈業界人士，共同協議抵制劣跡藝人，今後完全不再給露臉機會，也不會再給予表演工作的空間，最新更瘋傳「全渠道封殺問題藝人」。而趙薇代表作《還珠格格》等劇在內地平台下架，整個人幾乎像神隱一般，直到透過IG報平安，以及日前透過微博發聲，向導演好友慶生，令大批粉絲前來朝聖。

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