趙薇淪劣跡藝人遭大陸封殺2年 胞兄揭「素顏近況」：依然很美
撰文：聯合新聞網
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趙薇在瓊瑤劇《還珠格格》中演出女主角「小燕子」爆紅，她2年前突遭封殺，更被大陸官方點名為劣跡藝人，雖然沒有公開原因，但一說是指逃漏稅，另有指出是因為她一連串的辱華舉動，而她的作品遭除名，甚至下架，雖然微博帳號仍在，但已2年沒有任何動靜，在演藝圈被消失，直到近期才被哥哥曝光動向。
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雖然外傳趙薇已秘密移民至法國，不過她早就在IG透露和父母在北京，網友更指出趙薇出現在大陸機場時，仍拿著公民身分證，才讓傳言止息，最近她的哥哥在微博罕見透露妹妹的近況，「看到妹妹很開心，素顏之下，依然很美，更有一些成熟的氣質、溫暖的笑容，挺好的」。
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許多網友紛紛留言懷念，「好想她，願她不要放棄影視夢想，粉絲們都在等待沒有離開！」、「好開心這個點能夠知道她的消息哈哈哈，告訴她，一定要開心快樂」、「謝謝薇哥她在我們心裡眼裡一直都很美以前是現在將來也是從未變過」。
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