趙薇被內地封殺兩年後IG罕見PO文　3個Emoji惹揣測：要復出了嗎？

以《還珠格格》「小燕子」一角紅遍全亞洲的47歲女星趙薇，2021年無預警被大陸點名為劣跡藝人，不僅過往作品被下架、未上架的作品被換角，此後也完全消失在螢光幕前，形同遭全面封殺。但就在近日，她罕見更新Instagram內容，讓粉絲好驚喜，紛紛敲碗求問「要復出了嗎？」、「期待你快點復出」。



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繼17號在IG貼出一張佛教藝術品照後，趙薇22號又曬出一張藍天白雲的天空照。該文雖隻字未提，但她附上彩虹、笑臉及愛心的圖示，看似在跟好久不見的粉絲們說明自己的好心情，引發支持者暴動，紛紛留言「2年了，真的好想你」、「很開心見到你回來」、「多發點動態讓我們知道你好不好」。

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此外，也有許多人關心她有無復出計畫，頻敲碗「要復出了嗎？」、「何時會有新作品？」、「期待你快點復出」，更有人建議她，如果不能在大陸復出，可以到台灣拍電影，「台灣也有很多你的粉絲」。不過對於粉絲的喊話，趙薇則未多作回應。

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事實上，趙薇自從被列為劣跡藝人後，完全消失在螢光幕前，僅於今年3月迎來47歲生日時，曾曬出一張自拍照，並以錄音的方式向粉絲問候，感謝眾人的不離不棄：「謝謝大家都來到這裡，然後也都沒有走。我收到了你們的生日祝福，我希望你們每個人都快樂幸福、一切順利，工作、生活都幸福安康，愛你們。」只是從當時曝光的照片便可發現，她的狀態整體大不如前，相較以往憔悴了許多。

趙薇更新IG內容。（IG@vicki_zhaowei）

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