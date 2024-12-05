瓊瑤逝世｜秘書早一日獲悉瓊瑤計劃輕生　卻做漏一件事涉違法

知名作家瓊瑤（本名陳喆）4日被發現在淡水家中身亡，享壽86歲。據了解，瓊瑤在離世前一天就已寫好「離世文」，請秘書在她死後發到Facebook，不過外界質疑，為何秘書早知道瓊瑤會發生憾事，卻沒阻止。對此，有台灣律師認為，秘書恐犯台灣遺棄罪。



【圖輯】點圖放大看瓊瑤年輕時期照片及更多生前照👇👇👇

+ 17

瓊瑤4日下午1時22分在淡水區住家輕生死亡，而過了近2小時的時間，瓊瑤的Facebook出現了一篇貼文，內容包含11月間寫下的《當雪花飄落》，及12月3日寫下的遺書。

【相關圖輯】逐一懷緬近年已故圈中人 周海媚鄭佩佩病逝 他不敵癌魔享年56歲（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 12

瓊瑤提到，「死亡」是每個人必經之路，也是最後一件「大事」，她想為人生最後的大事「作主」，擺脫了逐漸讓她痛苦的軀殼，「翩然」的化為雪花飛去了，她也向親友及粉絲喊話：

「要勇敢，要活出強大的『自我』，不要辜負來世間一趟，最後，祝福大家健康快樂，活得瀟瀟灑灑！」



【你可能感興趣】點圖放大看《還珠格格》容嬤嬤昔日演出及近照👇👇👇

+ 6

求助網站和熱線：

即睇3分鐘情緒自救法 呼吸間即可放鬆身心

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288

【不要放棄你的生命】請看看這些求助網站和熱線！

延伸閱讀：

上海副市長華源領軍來訪 雙城論壇17日登場

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】