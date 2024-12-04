瓊瑤逝世｜最後公開露面「古巨基也在場」　含淚說這番話極感人

知名作家瓊瑤入行超過60年，打造出的愛情作品無一不是經典，未料4日傳出她在淡水住家輕生，享壽86歲，令世人感到惋惜，最後一次公開露面的模樣，讓人感到不勝唏噓。



瓊瑤最後一次公開現身，是為了出席《當那一首歌響起》創作60周年演唱會，2023年8月在小巨蛋盛大登場，特別邀請古巨基、李翊君、高勝美、殷正洋、動力火車和潘越雲等人獻聲。

瓊瑤與其家人。（facebook@瓊瑤）

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瓊瑤當時穿著一身白，搭配紅黑色外套，展現一如往常的高雅氣質。演唱會開始前，被古巨基牽手走出場的她，滿臉掛著笑容，狀態絕佳，聽到媒體稱讚身體硬朗時，她還開心笑回：「哪裡哪裡！」

瓊瑤當時還感動地說：

今天我看到了每一個我所喜歡的歌手，實在太開心了，我坐在下面，你們聽到的是我的歌，看的是我的影片的片段，這是我漫長的60年。

她更泛淚感慨說：

今天我站在這裡，已經85歲了，我有的時候會想怎麼會把我的一生用來寫作編劇拍戲，到了我這個年齡，會想以前的當下怎麼活過來的，值得嗎？可是今天晚上我終於知道為什麼要這麼辛苦60年，一切都因為你們。

瓊瑤也說：

你們今天來每一個我相信都是愛我的人，世界上每個人都會摔跤、坎坷的時候，我一直用愛的心，愛你們每一個人，今天我能站在這裡齊聚一堂，我覺得我的一生值得了！我要跟大家說我好愛好愛你們！

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