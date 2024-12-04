瓊瑤還珠格格｜紫薇一動作被嘲動物傳心師　網民：精神狀況有問題

【瓊瑤／還珠格格】經典宮廷劇《還珠格格》在1998年開播，至今仍是許多觀眾熱衷討論的作品。而該劇於早前登上串流平台Netflix，再度掀起關注，其中，角色紫薇的片段也引網友爆笑吐槽「精神狀況還好嗎」。



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Netflix近日為宣傳《還珠格格》上架，在社群PO出紫薇在馬耳邊說話的片段。該段劇情是馬不肯繼續往前走，於是紫薇主動表示要「開導開導牠」，接著便湊在馬的耳邊說話。結果影片引發熱烈回響，網友紛紛留言：

「以前覺得合理的事為何現在覺得荒唐」

「動物傳心師的祖師爺」

「不知道林心如還會看嗎」

「就說她精神狀況有問題啊」。



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此前，林心如被問到《還珠格格》上架串流是否會帶女兒一起看？她笑說：

「有些劇情可能不太適合女兒，不過之前重播即使看了很多遍，轉到還是會想停下來，特別期待容嬤嬤扎針那一段，真的非常經典！」



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