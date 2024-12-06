中山美穗逝世｜一代女神與張曼玉齊名　連金城武亦遺憾未能追到她

中山美穗今（6）日上午被發現陳屍東京澀谷區家中的浴室，而她在19個小時才在IG發文，透露對於前兩天展覽照片沒拍好感到相當沮喪。



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中山美穗在80年代紅極一時，1995年以日劇《情書》登上事業巔峰，有日本國民初戀之稱，曾被譽為日本第一美女，也有影評人將她與張曼玉、柯德莉夏萍（Audrey Hepburn）並列為不可超越的最佳女主角。她曾和金城武合作電影《二千年之戀》，魅力之大讓金城武也深深受到吸引，他曾開玩笑說，入行這麼多年，最失敗的事情就是追不到中山美穗，更表示如果現實生活中遇到中山美穗，一定會真的愛上她。

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不過中山美穗事業順遂，情路卻坎坷，2014年與作家老公辻仁成鬧婚變，12年婚姻面臨極大考驗，傳出作家老公辻仁成留長髮、女性化的外表是婚變導火線，中山美穗2014年離婚，沒多久她也被目擊與小3歲的音樂家涉谷慶一郎熱戀中，2015年她和對方分手，而她也落得拋夫棄子的罵名。

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