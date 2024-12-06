瓊瑤逝世｜勸三毛放棄輕生「傾足7小時曾救回一命」30年後步後塵

知名作家瓊瑤4日於家中過世，她生前曾提倡「善終權」，但當年流浪文學作家三毛因失去摯愛荷西，數度有輕生念頭，卻是在瓊瑤苦勸7小時回頭，未料，時隔多年，86歲的瓊瑤走上同樣的路。



【圖輯】點圖放大看「瓊瑤遺書+熱門改編劇集盤點」懶人包👇👇👇

+ 15

瓊瑤上周突曬出「善終文」，回憶與平鑫濤生前點滴，一句「我是多麼多麼的想你」，道盡對亡夫的思念，發文僅隔一周，瓊瑤在4日自主選擇人生落幕，但不少讀者仍記得30多年前，她曾苦勸三毛珍惜生命的故事，當時三毛在失去荷西後，精神狀態不佳，甚至準備殉情，瓊瑤邀三毛到家中，苦勸她「要好好活下去」，同在文壇具有相當成就、年齡相仿的兩人一聊7個小時，直到得到三毛承諾放棄輕生念頭，才讓對方回家，事後還不放心地打電話追問三毛，反覆確認是否仍如承諾，得到肯定答案才放下電話。

【圖輯】點圖放大看瓊瑤年輕時期照片及更多生前照👇👇👇

+ 17

這段故事收錄在三毛所著《送你一匹馬》，書中三毛表達對瓊瑤的感謝， 但後來她仍在荷西過世12年後，追隨荷西而去，沒想到時至今日，瓊瑤走上同樣的路，令人無限唏噓。有網友回想起這段故事，留言感慨：「那時覺得瓊瑤奶奶真的是非常熱愛生命，勇敢堅強樂觀的人，也能感覺到對三毛是真心的，非常用心的，沒想到...」文末只能寫下：

「相信這一定是經過深思熟慮的選擇，尊重，一路走好，翩然歸去。」



（永遠的三毛紀念官網）

延伸閱讀：

芮妮齊薇格回歸「BJ單身日記」 演了24年愛上小鮮肉

林家正、林安可現身周杰倫演唱會 吸引民眾拍照

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】