中山美穗離世｜日媒「突襲」妹妹中山忍屋企 網民嬲爆揚言抵制
撰文：聯合新聞網
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日本「昭和女神」中山美穗6日驚傳於家中浴室逝世，外界一度推測恐是熱休克，經紀公司則於收到屍檢報告後發聲明表示是洗澡時「意外身亡」。
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而日媒日前報導親妹中山忍現身姊姊中山美穗住處外畫面，當時她含淚鞠躬向媒體喊抱歉，表示因事發突然，一時間無法詳細說明，悲痛神情讓人看了心疼。而媒體不僅在中山美穗住處守候，還突襲中山忍住宅，觀眾不滿認為太過份，特別點名富士電視台，揚言要抵制電視台，拒看該台節目。
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綜合日媒報導，中山美穗死亡時間約為6日凌晨3點至5點間，她因未依約現身工作場合，工作人員與擁有鑰匙的熟人前往她家查看，才發現她陳屍家中浴室。
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