中山美穗離世｜日媒「突襲」妹妹中山忍屋企　網民嬲爆揚言抵制

日本「昭和女神」中山美穗6日驚傳於家中浴室逝世，外界一度推測恐是熱休克，經紀公司則於收到屍檢報告後發聲明表示是洗澡時「意外身亡」。



中山美穗與中山忍。（IG@_miho_nakayama_）

【圖輯】點圖放大看更多中山美穗IG照片👇👇👇

+ 21

而日媒日前報導親妹中山忍現身姊姊中山美穗住處外畫面，當時她含淚鞠躬向媒體喊抱歉，表示因事發突然，一時間無法詳細說明，悲痛神情讓人看了心疼。而媒體不僅在中山美穗住處守候，還突襲中山忍住宅，觀眾不滿認為太過份，特別點名富士電視台，揚言要抵制電視台，拒看該台節目。

中山美穗的親妹中山忍。（IG@_shinobu_nakayama_）

【圖輯】點圖放大看更多中山忍IG照片👇👇👇

+ 10

綜合日媒報導，中山美穗死亡時間約為6日凌晨3點至5點間，她因未依約現身工作場合，工作人員與擁有鑰匙的熟人前往她家查看，才發現她陳屍家中浴室。

《情書》成為中山美穗的代表作。（《情書》劇照）

【圖輯】點圖放大看更多《情書》劇照👇👇👇

+ 14

延伸閱讀：

周杰倫唱大巨蛋留下「三件寶物」 網一看畫面笑瘋

70歲譚艾珍遭詐騙 女兒親揭過程認「金額並不小」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】