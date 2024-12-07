中山美穗曾約好片場重聚　《情書》導演岩井俊二悼念：永遠的遺憾

日本電影《情書》女主角中山美穗6日驚傳驟逝在家中，消息震撼演藝圈。而執導《情書》的導演兼其好友岩井俊二，稍早也在社群發文悼念，透露原本和中山美穗約好要再訪片場，怎料對方卻永遠失約了。



中山美穗在11月6日驟逝。（Instagram）

岩井俊二6日在社群發文，表示2025年就是中山美穗出道40周年，也是《情書》上映30周年，相當具有意義，他原本還和中山美穗約好要趁著還有雪的時候，要一起去北海道小樽「聖地巡禮」打卡當年拍片的場景，

然而，這樣的約定卻在收到訃告的瞬間戛然而止。

一起懷念中山美穗：

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岩井俊二對於中山美穗的逝世相當難過。（Instagram@iwaishunji）

岩井俊二坦言，自己在聽到消息時，內心充滿了遺憾與驚訝，「種種情緒湧上心頭難以平靜，現在說出『願您安息』這句話，對我來說還為時過早。今晚，東京的天空下我的思念與心意，將陪伴著你。」字句都透露出對於好友逝去的不捨。

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