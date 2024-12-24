kayan9896分手前上節目　被問男友母親薛芷倫三個缺點竟然咁回應…

kayan9896（吳家忻）近日自爆與大生地產發展主席及行政總裁馬清偉與「Ball后」前妻薛芷倫所生的大仔，有「百億筍盤」男友之稱的馬桂烽分手，而宣布分手前不久，她與好姊妹張天穎（Jaime）現身Zpecial成員康聰及煒賢主持的《醉酒Don't Call》節目，期間都有講起男友，估計當時仍未分手。

kayan9896在12月22日凌晨，自爆已跟薛芷倫大仔馬桂烽分手。（IG@kayan9896）

kayan9896因被影到與馬桂烽行街而令戀情曝光。（網上圖片）

由於這集節目中，kayan亦爆出了「打畀前公司同事問有冇嬲我」事件，而接電話的Tiab昨日（22日）曬出通話紀錄撐kayan9896，當中顯示日期是11月21日，而kayan9896在12月22日凌晨宣布分手，由此可推斷，kayan與馬桂烽分手是近一個月的事。

從Tiab的通話紀錄顯示，拍《醉酒Don't call》當日是11月21日，當時kayan與男友似乎仍未分手，由此可推斷分手是近一個月的事。（IG@tiab97s）

由於節目規則是要互相指對方答問題，若答得差或不回答就要扣分兼飲酒，最落後的一位要接受大懲罰。期間康聰所問的問題非常尖銳，她指定幾杯落肚的kayan9896回答：「講三個男朋友媽媽唔好嘅嘢」，即是要她當眾數薛芷倫不是，kayan聽到都嚇親，Jaime亦當場嚇窒，而kayan卻竟然諗住回答，她一臉認真思考近10秒、期間倒抽一口涼氣非常苦惱，此時Jaime怕好友講錯嘢出事，即時制止：「飲啦！仲答！」

（YouTube@warnermusichk）

康聰竟然大膽到叫kayan數薛芷倫不是，kayan差點中伏！（IG@ballqueen）

帶醉kayan都被康聰的問題嚇呆！（YouTube@warnermusichk）

但kayan明明可以唔答，卻竟然非常認真思考如何回答。（YouTube@warnermusichk）

好彩姊妹張天穎救場，開聲阻止：「飲啦！仲答！」（YouTube@warnermusichk）

半醉的kayan才忽然清醒：「係喎！點解我要諗嘅？」並即場自隊，還對康聰咆哮一聲說：「你好嘢！睇住嚟呀！」不過康聰就表示：「我為我呢條問題感到自豪。」雖然kayan避過了這條「答乜都死」的問題，但沒想到節目播出一日後，她已宣布分手消息，而薛芷倫亦已將去年kayan參與馬家母親節聚會的照片刪去，難怪網民說：「分咗手，下次可以講前任媽媽3個缺點了……」

kayan才如夢初醒說：「係喎！點解我要諗嘅？」（YouTube@warnermusichk）

kayan避過一劫，即場自隊。（YouTube@warnermusichk）

差點被跣一鑊的她還向康聰咆哮說：「你好嘢！睇住嚟呀！」（YouTube@warnermusichk）

康聰都自隊一杯。（YouTube@warnermusichk）

康聰卻說：「我為我呢條問題感到自豪。」（YouTube@warnermusichk）