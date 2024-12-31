魷魚遊戲2｜角色疑似影射韓國真實案件　韓網民認定「他」是內鬼

《魷魚遊戲2》（魷魚遊戲第2季）於26日上架，雖然多數劇迷評為「不如第一季」，但還是吸引眾多粉絲觀賞，兩天之內拿下Netflix總共93個國家全球TV部門冠軍，繳出一張亮眼成績單。事實上，導演黃東赫在劇裡藏了許多伏筆，參賽者的號碼「001號」吳零一實為遊戲掌控者，「456號」成奇勳與他為對立，「100號」負債100億元。其中，姜河那的388號便被挖出隱藏恐怖訊息，韓網分析他極有可能是內鬼，掀起一陣討論。



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《魷魚遊戲2》隱藏的彩蛋掀起全球議論，參賽者身上的號碼也有巧思，延續第一季的001號吳一男，他其實是遊戲幕後黑手，對照第二季的「001號」吳零一由李炳憲飾演，他同樣是遊戲推手，這次登場與「456號」成奇勳是對立面，遊戲的1號與最後一號呈現出劇情的兩大矛盾點。

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不僅如此，參賽者「100號」林正大實為背債100億的參加者，遊戲贊成派的首領，在投票的過程中慫恿眾人投贊成票，因此賦予他「100號」的意義。數字並非隨便給，姜河那的388號便挖出隱藏恐怖訊息，他極有可能是第二季主辦方安插的內鬼。

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根據網友分析，姜河那的388號對應到南韓2023年的詐欺社會案件，一名建商涉嫌詐欺租屋韓幣388億元，還有收賄等罪嫌，很有可能是遊戲方的助力者，由於他並未被公開債務多少錢，還主動加入成奇勳的隊伍，卻在關鍵時刻沒把子彈送給團隊，成為隊內最大的拖油瓶，使得韓網風向皆認為：

「他可能是間諜」、「感覺不止吳零一一個遊戲助力者」、「姜河那感覺有反轉」



只是這項猜測待第三季劇情公開才會揭曉。

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