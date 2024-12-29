魷魚遊戲2評價兩極仍登92國串流第1位　孔劉教玩死亡版包剪揼

影集「魷魚遊戲2」上線後，儘管評價兩極，仍奪下92個國家的節目類串流冠軍，劇中孔劉當「死亡版剪刀石頭布」的裁判，驚悚程度破表，還在幕後花絮親自教學。



孔劉教玩死亡版剪刀石頭布（Netflix）

影集《魷魚遊戲2》片段：「123，木頭人，停，他是怎樣，你認識他？不認識，。」

熟悉的123木頭人回來了，早已玩過的李政宰，全力想阻止玩家被淘汰，化身糾察隊。

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影集《魷魚遊戲2》片段：「來，我們再玩一次，剪刀石頭布，單手定勝負。」

還有熟面孔，負責找玩家的孔劉，首集，抓人就玩「死亡版剪刀石頭布」，輸了，就沒命，劇外，孔劉親自來教玩。

韓星孔劉：「雙手都要出拳，剪刀、石頭，布，三角面罩有兩個方法可以獲勝，他可以用剪刀贏過圓形面罩的布。」

這也是台灣人熟悉的，「左一拳、右一拳」，簡單規則，竟能考驗人心。

韓星孔劉：「明白規則了嗎？那麼要不要跟我猜拳。」

聽了讓人心裡發寒，這回第二季，新演員亮點不少，而劇中，被T.O.P搭訕的196號馬尾妹，姜敏兒的演員宋智友，高顏值備受喜愛，她演過《黑暗榮耀》、《低谷醫生》等劇，人氣攀升。

韓聯社TV主播：

Netflix電視劇，《魷魚遊戲》第二季，發布一日後，就被視為全球收視率最高的節目。

儘管第二季評價兩極，但對比上季，兩日才打進串流全球排行前10名，這次，僅一日就拿下包含美國、法國、英國，共92個國家，節目排行第一名，台灣也穩坐觀看冠軍，熱度持續發酵。

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