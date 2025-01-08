TVB準視后10年前已說要嫁好老公　惟情路崎嶇傳拍男星房門最轟動

現年35歲的龔嘉欣，入行16年由「御用阿妹」做起，憑著肯博肯捱的態度，近年躍升為一線花旦，並於《萬千星輝頒獎典禮2020》中，分別憑劇集《殺手》和《香港愛情故事》奪得「馬來西亞最喜愛TVB女角色」及「最受歡迎電視女角色」，晉身視后行列，今年龔嘉欣憑《企業強人》再次衝擊無綫「最佳女主角」寶座，演技備受肯定。

龔嘉欣在《萬千星輝頒獎典禮2016》奪得「最佳女配角」。（IG@kungkaty）

龔嘉欣在《萬千星輝頒獎典禮2020》上獲得「馬來西亞最喜愛TVB女主角」及「最受歡迎電視女角色」。（資料圖片）

龔嘉欣近年擺脫鄰家女孩形象。(資料圖片)

35歲的龔嘉欣，散發女人味。（IG@kungkaty）

好戲之餘，龔嘉欣也熱愛下廚，最近她在飲食節目中《在家宴客50道菜》跟肥媽、李家鼎等多位名廚學藝，兼大騷廚藝獲眾人讚有潛質，可謂入得廚房出得廳堂，可惜至今仍然單身，肥媽都為她著急：「搞錯呀，仲未嫁？」笑言會幫手落力推銷和過對方幾招留住男人的胃。

龔嘉欣最近在烹飪節目中《在家宴客50道菜》跟肥媽、李家鼎等多位名廚學藝。（IG@kungkaty）

向多位名廚學藝。（視頻截圖）

斬雞都難不到她。（視頻截圖）

肥媽笑言過龔嘉欣幾招留住男人的胃。（視頻截圖）

就連TVB官方社交平台都「抽水」，重溫龔嘉欣十年前亮相《都市閒情》片段，並寫上：「龔嘉欣入得廚房有待嫁」，當時她已經在節目中展露廚藝，炮製拿手菜。而龔嘉欣也有在自己社交平台轉載該片段，並驚嘆：「Omg...幾多年前」。龔嘉欣除了樣子被讚唔識老，十年如一日，當中她更害羞說：「我始終覺得女仔係要識煮嘢食嘅，因為要嫁個好老公嘛！」被網民取笑原來10年前已經有顆恨嫁之心。

肥媽亦戥嘉欣心急，除了在節目中大讚嘉欣內在美外在美兼備外，更搞笑大叫：「搞錯呀，仲未嫁？」

連TVB都「抽水」，重溫龔嘉欣十年前亮相《都市閒情》片段，並寫上：「龔嘉欣入得廚房有待嫁」。（Youtube截圖）

龔嘉欣自己都有轉載。（IG@kungkaty）

近年，龔嘉欣一直為她唯一欠缺的「視后」拼搏，每次被問及感情事都表示工作為先，但隨著年紀增大，及身邊好姊妹陳凱琳、譚凱琪升呢做媽咪，龔嘉欣態度開始有變，早前在訪問中，龔嘉欣自爆被朋友指已是高齡產婦，坦言已35隨，有少少心急結婚，決定今年要放開些多約會，並放話已有了解中的人。

當時龔嘉欣已煮得有板有眼。（Youtube截圖）

龔嘉欣10年前要說學好廚藝，因為要嫁個好老公。（Youtube截圖）

自己講完都忍不住笑。（Youtube截圖）

龔嘉欣出道以來緋聞多多，但公開過的戀情只有鄧健泓一人，二人於2010年拍拖且愛得高調，並發展至同居，可惜戀情僅維持兩年便告吹，當時有傳言指龔嘉欣戀上他人才提出分手，但後來有雜誌卻拍攝到鄧健泓與2007港姐冠軍張嘉兒同車，終還龔嘉欣清白，她更曾在訪問中大嘆：「水落石出！」當時更有傳龔嘉欣因分手一事暴瘦至皮包骨，體重只有95磅，幸最終也走出情傷。

龔嘉欣出道以來緋聞多多，但公開過的戀情只有鄧健泓一人，二人於2010年拍拖且愛得高調，可惜戀情僅維持兩年便告吹。(視覺中國)

龔嘉欣當年含淚交代分手。（視覺中國）

其後龔嘉欣對感情事轉向低調，2019年尾，她被爆秘戀馬來西亞30歲富二代Bryan，當時更傳男方打本給她在當地開設火鍋店。雖然龔嘉欣一直未有公開承認戀情，不過火鍋店開幕當天，Bryan亦有在場。而龔嘉欣亦有陪Bryan慶祝生日，疑發展地下情，可惜最後都未能開花結果。之前曾有空姐爆料，指龔嘉欣為事業放棄嫁入大馬豪門做少少奶奶。龔嘉欣當時回應傳聞時大方多謝該空姐的祝福和讚賞。至於爆料內容是否屬實？她只表示：「現在的我一定會選擇工作。」

2019年尾，她被爆秘戀馬來西亞30歲富二代Bryan，當時更傳男方打本給她在當地開設火鍋店。（IG@benny.bysk）

前年又傳龔嘉欣秘戀38歲日籍甜品大師松岡哲也。(IG@kungkaty)

而近年傳得最熱烘烘的一定是前年傳她秘戀38歲日籍甜品大師松岡哲也（Matsuoka Tetsuya）已兩年，兩人除了孖公仔出席朋友聚會外，更指已發展到同居階段，隨時今年結婚，不過龔嘉欣其後否認戀情。

當年有傳龔嘉欣與周國賢在拍攝旅遊節目期間，主動拍對方酒店房門。（《日本東北咁過祭》節目截圖。

事後龔嘉欣強烈否認，直斥是無中生有。（視覺中國）

此外，龔嘉欣又先後與張振朗、關楚耀、沈震軒、許家傑、吳業坤等人傳過緋聞，不過數到最爆一定是周國賢，當年傳她與周國賢在拍攝旅遊節目期間，主動拍對方酒店房門，事後龔嘉欣強烈否認，感到非常憤怒，直斥是無中生有。