專訪｜何珮瑜曾因事業瓶頸陷抑鬱　感謝翁子光扶一把：佢乜都明我

觀眾認識何珮瑜（Jeana），大多是從她做𡃁模的時期開始，而今時今日她已蛻變成演員，不時與影帝級人馬合作。當中的過程一點也不容易，尤其是當年大眾對𡃁模的印象都一般，惹火的Jeana固然被貼上不少標籤，但她很感激每次有負面新聞時，家人都扮無事，顧及她自尊所以一句都沒提起過，大概沒有什麼比這種愛的方式更實在。而𡃁模熱潮退卻後，她深知只有轉型才能繼續留在這個圈，不過自己身份被動，眼看所行的方向愈來愈不對勁，Jeana一度為事業瓶頸陷入抑鬱，幸好前男友翁子光導演扶她一把，令她發現世界原來很大。即使二人由情人變成朋友，Jeana至今仍感謝對方使她更認識和了解自己。

場地：Grotto



Jeana前幾年主力留在北京，2025年開始她希望多投放時間在香港的工作，近日接受了《01娛樂》專訪。（葉志明攝）

Jeana四年前開始定居北京，本身在河北出生的她，那時突然想回鄉尋根，恰巧遇上疫情，就趁機多陪家人。不過這不代表她放棄香港的工作，新一年開始，她亦打算過著中港兩邊走的生活，多投放時間在香港的演藝工作。講到當初做𡃁模，自小夢想做空姐的她其實從未想過入行，純粹是誤打誤撞簽了一間模特兒公司，但那時期曾對前景很迷惘，覺得模特兒工作不安穩，也不知讀完書要行一條怎麼樣的路，「嗰時最擔心試過無啦啦停喺個馬路度，大馬路，啲車郁緊，踎喺度喊……」

Jeana雖然本身都是位北方姑娘，但離鄉多年也要重新適應，她到埗三個月發現頭髮脫落很嚴重，後來才發現原來不能飲自來水煲的水，要飲礦泉水，否則會脫髮。（葉志明攝）

Jeana中學時電視正播著《衝上雲霄》，空姐夢想由此起。（葉志明攝）

Jeana對數字本來就不敏感，十幾歲時曾嘗試入行做金融，結果三個月食白果，她自覺不是吃這行飯的材料。（葉志明攝）

昔日寸嘴人設只是照稿讀 要說人不是感委屈

原本做模特兒只是想賺外快，又覺得趁後生有機會就試試，後來有人介紹Jeana簽另一間經理人公司，順理成章入行做𡃁模。那時候被傳媒冠以「寸嘴𡃁模」稱號，難免影響了外界對她的印象；然而私下的Jeana並非如此，訪問當日她主動跟初次見面的記者握手，完了後又擁抱了一下，當然可能是她成長了，跟當日待人接物的態度自然有所不同，但至少令人感覺舒服有禮。Jeana解釋當時的寸嘴金句只是背稿，「嗰陣時嘅經理人係會覺得，咁樣你會令人哋留意到你多啲，咁嗰時細個，唔識㗎嘛，完全都冇接觸過呢一個行業，經理人話乜咪乜囉，即係完全係一張白紙。」

Jeana透露以前做𡃁模時的「寸嘴」言論，其實都是公司意思，自己反而覺得要說人不是很難為情。（VCG）

她說那時候出活動，答問題都未搞清前文後理，公司叫她講什麼就講什麼，「你完全唔明自己做緊啲乜嘢，都唔明對方想點，亦唔會識去過濾任何嘢，咁但係呢個就係青少年囉。」而當中最委屈的，Jeana不諱言是要她說人不是，「呢個我真係麻麻哋，總之我講出嚟我就覺得……我自己都有啲尷尬。」不少𡃁模到後來都不想再提當時的往事，有些人退出了娛樂圈甚至要求傳媒不要再報道自己的消息，但Jeana就不會覺得是黑歷史，反而視之為青春一部份：「我都想變返咁後生呀！」講到這段青春歲月是開心還是不開心比較多，她說：「我諗都有試過唔開心，可能呢個標籤嗰時麻麻地。」

Jeana不覺得做𡃁模是「黑歷史」，當中雖然有不開心，但也是確確實實發生過在她身上的一段青春歲月。（VCG）

曾有負面標籤 感謝家人扮無事免她難堪

眾多標籤之中，Jeana最抗拒別人說她是「花瓶」，「你可以當係一個讚美或者你可以當係一個貶低嘅詞，咁我覺得唔緊要，我要Improve嘅係我入面囉。」女人固然要保養，但Jeana眼中最吸引的女人是要有內在美、內涵，而這必需要靠足夠的閱歷使然，「其實你問返我鍾意以前後生啲嘅我定係而家嘅我，我會鍾意而家嘅我，非常鍾意而家嘅我！我咁難得經歷一啲嘢去到而家，我好珍惜而家嘅內在。」Jeana感恩以前所有經歷、所有人，畢竟人要經過磨練才會長大，不論以前誰叮囑她警告她不要怎樣做，但年輕時總全部當作耳邊風，到自己真正摔一跤才知有多痛，亦因此更懂感恩現在還擁有的一切。

訪問中每當提起過往，Jeana總會說「過咗去」，無論好壞的經歷也成就了今日的她，所以她十分感恩一切經歷，以及途中遇上過的人。（葉志明攝）

Jeana是很疼錫屋企人的，以前睇過報道，她入行賺了第一桶金後，豪擲十萬送禮物給父母，就連親戚都一樣有份，問起家人當初會否不想寶貝女行性感𡃁模路線，她也承認確實如此，但無疑大部份年青人都是反叛的，不會把這些勸告聽進耳裡去。𡃁模盛行的年代，八卦雜誌仍然風行，那時標題比今日的新聞更要Juicy和辛辣，Jeana亦上過不少封面，嘗試代入其角度去想，被家人見到總有點不是味兒，她表示：「我覺得我屋企人好錫我，嗰時又冇面對面同我講，一啲都冇提。我覺得因為佢顧及我個自尊，顧及我嘅感受先會咁。可能尋日發生咗依啲嘢，佢第日好似扮冇嘢咁，但係一定會知嘅，因為新聞有㗎嘛，我覺得而家諗返轉頭，其實係唔想再令到你唔開心，或者唔想再令到你尷尬。」

除了買禮物給家人，Jeana亦用第一桶金買了粒小鑽石給自己，至今仍好好保存著，因為那是她覺得自己長大了的見證。（葉志明攝）

曾因前路迷惘陷抑鬱 幸得前度翁子光帶出低谷

𡃁模熱潮很快便過去，要留低在這個圈必須想辦法轉型，Jeana當然都想，但始終她的角色是被動的，不是說想轉便轉，過程中她亦有諗過轉行，「喺我迷失嘅時候，我曾經有一刻想放棄，真係有諗過，咁辛苦喺度做緊咩呢？內心喺度掙扎，但係第日瞓醒又好似冇咗件事。」Jeana亦在差不多那段時期陷入抑鬱，她說覺得轉型方向好像有點不妥，自己希望拍成熟一點的電影，但回頭一看，路線好像愈來愈不對勁，情緒於是受困擾，有一、兩年都收埋自己，不想見人，「唔出街㗎，同埋好冇Mood㗎，應該話冇乜情緒囉，但係後面就⋯⋯開始好返。」

𡃁模熱潮過去後，Jeana對前景、轉型路線十分迷惘，曾有過一、兩年完全不想見人的抑鬱階段。（葉志明攝）

當時治好她的藥乃是一段戀情，對方拉她一把，將她從谷底救出，而這位戀人，就是前男友翁子光導演，亦絕對是其人生教練。Jeana說：「我平時唔出街，佢會帶我出去，重新用另一個角度去睇電影，或者喺電影方面嘅一啲見識。所以我覺得，原來好多嘢㗎喎呢個世界上，就冇專注喺自己情緒入面喇。」二人因為拍微電影認識，翁子光比她年長十年，見識一定更廣，甚至看透Jeana的內心深處，「佢觀察人係好細微㗎，佢懂得好深入咁樣去觀察一個人嘅狀態，或者佢本身個性格，咁呢個係佢強項啦，可能作為一個導演。所以佢對住我，我咪突然間覺得，『點解你乜都明我嘅？好犀利！吓，你明呀竟然？』對於佢嚟講可能好簡單，但係對於我嚟講，我會覺得『嘩，點解好似識你唔係好耐，但係好了解你，完全將你個底都挑埋出嚟……所以我覺得，感動。」儘管二人的戀情未能開花結果，不過Jeana仍對翁子光心存滿滿感激之情，二人至今還是很好的朋友。

Jeana很感激前男友翁子光，觀人於微並且於其低谷時扶她一把。即使二人沒能走到最後，但如今也是很好的朋友，她亦大讚對方執導的《爸爸》很好看。（資料圖片）

Jeana予人的感覺較為硬朗、獨立，彷彿不是太容易能進入她的內心深處，實情是連她都不了解自己，「可能我20幾歲先開始慢慢了解自己，以前都好似，咦？我係咩人嚟㗎？到而家我明喇，我知道何珮瑜係一個咩人。（到邊個位知道？）經歷好多嘢之後。」只有經歷完困境、困難後再回頭看看從前的自己，才會得悉自己是個怎樣的人，她說：「你一定係喺不停嘅難關裡面，先會對自己認識多啲認識多啲，認識多啲。」不過對於當時所面對的是什麼困境，Jeana就只以「心靈上的困境」簡單帶過。

Jeana坦言，自己在二十歲打後才開始慢慢了解自己，只有在經歷一次又一次難關後，她才逐漸知道「何珮瑜」是個怎樣的人。（葉志明攝）

感謝伯樂英皇 老闆楊受成承諾幫手轉型

如上文所講，𡃁模很多都只是曇花一現，大部份跟Jeana同期的都已轉行，反而她到現在仍活躍於電影圈、有工開，總有自己的過人之處。Jeana認為最主要都是際遇，當中要多謝的便是英皇老闆楊受成及經理人霍汶希（Mani），「我覺得係公司囉應該係話，因為係佢哋，我所有嘢係不停向好嗰方面發展，基本上都唔係原地踏步，無論係快慢，但係一定係向上，所以好多謝。」她回憶與兩位伯樂的相識，是在2017年惠英紅獲頒金像影后的After Party上，沒多久大家就開始傾起簽約，「我記得佢哋好似講過，如果幫我做到轉型就好成功，我話我都想。」

Jeana當日是「新8模」之一，但𡃁模熱潮過後留在圈中的沒幾人，相中的另外七位舊拍檔已經轉行。（VCG）

Jeana很感謝楊受成博士，傾合約時對方曾表示想幫她轉型，從外人看來，現在都算頗成功。（Instagram：jeanaho）

Mani當然也是其伯樂之一。（Instagram：jeanaho）

跟成家班學武打及揸槍 又愛上古典舞

對於是否要比其他人花更大努力去證明自己，Jeana認為主要視乎有沒有伯樂，自己亦沒有刻意去做些什麼擺脫過往形象，始終這行很講求天時地利人和以至神助，她只能做好功課，期待到哪天可以開花，「如果我再去理咁多人哋嘅眼光，我自己活得好辛苦，不如我想點就點。」話雖如此，不過Jeana近年都有增值自己，在北京跟成家班學武術，又學古典舞，她說：「成家班武術館喺北京，所以我喺嗰度學啦，學一啲古裝嘅劍法、棍法，同埋一啲時裝嘅槍械動作。」

Jeana在北京跟成家班上堂，學武術和古裝劍法，成龍都有來探班。（Instagram：jeanaho）

Jeana亦有學習槍械訓練及打鬥場面。（Instagram：jeanaho）

Jeana以前從未想過自己會跳古典舞，但對比節奏明快的舞蹈，古典舞更能讓她放鬆心情，甚至感覺置身另一個世界。（抖音：何珮瑜 小瑜兒）

拒再做花樽 感謝陳木勝點名拍《神探大戰》

早前Netflix台劇《影后》大熱，講述娛樂圈女星面對的種種現實和苦況，不少圈中人都有捧場，Jeana亦有追看。劇中有位叫妮妮（陳庭妮飾）的角色，當初因幫家裡還債拍三級片出道，儘管私下是位單純的傻大姐，卻總被貼上了「脫星」等各樣標籤。即使她後來如何努力轉型，決心「把一件一件衣服穿回來」，甚至已獲得一些實力派女演員獎項，還是會有人用這段過去羞辱她。相比之下，Jeana沒有全裸，尺度當然不及妮妮般大，但確實過往形象都是偏性感，問她可曾有過這種發誓要「一件一件衣服穿回來」的時候，她大笑說：「咁我又冇除晒！我都係著泳衣啫，冇冇冇，咪……淨係想發揮演技囉，唔使話著（返啲）衫。」

《影后》的妮妮惹人憐愛，她積極從性感女星轉型實力派演員，但偶然還是會有人用從前的印象去定義她。（Netflix）

Jeana沒想過「要一件一件衣服穿回來」，她只是不想再被當作花瓶，想轉型拍成熟一點的戲。（葉志明攝）

以往Jeana拍過《喜愛夜蒲》、《鴨王》、《一路向西》等電影，都是比較情慾的類型，一旦定型了就難以撕去標籤，講到過往去試鏡或爭取工作機會時，曾否聽過一些評價，覺得她來來去去都是這種沒什麼演技的性感花瓶，她不諱言：「我諗應該嗰時某啲人都會咁諗。」但亦因此，她份外感謝陳木勝導演點名她去拍《神探大戰》，「我好多謝佢，同埋韋家輝導演。嗰陣時佢畀咗個造型睇，我話『嘩！咁激？短頭髮？』直情好似男仔咁，同埋要剃眉，但係我覺得呢個真係好好嘅機會，所以我扚起心肝去做呢樣嘢。」《神探大戰》中Jeana飾演劉青雲女兒，尾段演出令觀眾刮目相看，她憶起電影煞科後半個月，她仍未能走出，「我記得拍完一場車嘅戲，同啲Partner鬧交嘅，我隔咗一兩個禮拜自己揸車，一個人喺架車度，紅綠燈嘅時候成場戲做返出嚟，跟住啲情緒、眼淚出晒嚟。隔籬有架Van仔都停緊，上面有啲客，可能佢哋覺得我神經病。」

Jeana非常感激陳木勝導演，當很多人仍然覺得她只是個性感女星時，陳木勝點名找她演出《神探大戰》。（Instagram：jeanaho）

Jeana在《神探大戰》中要剪短髮及剃眉，她當初都要衝破心理關口，但由於機會難得，所以Jeana就接受了這項挑戰。（劇照：《神探大戰》）

對於早年拍的電影很多都被觀眾歸類為「爛片」，Jeana看得很開，她覺得電影是百花齊放，觀眾有時想放鬆，想飲住酒睇一些輕鬆的電影；有時又會想睇愛情片、動作片、鬼片等等，自己當時碰巧接了某些題材的電影而已。（VCG）

與影帝合作 最大得著是學到專注力

Jeana近年與不少影帝級人馬合作，除了劉青雲，還有《風再起時》的梁朝偉、《怒火》的謝霆鋒等，她從幾位身上最學到的是專注力，這亦是三位的最大共通點。Jeana說：「我從來冇見過青雲哥攞電話，無論6、7、8個鐘，等候嘅時候，都冇，佢係一個人喺度思考。Tony哥（梁朝偉）又係，佢會同人傾偈，但係佢永遠好似好集中去諗嘢，鋒哥（謝霆鋒）又係，休息嘅時間佢都係好集中去練嗰啲動作，好集中。」至於是否已成功轉型，她認為這不由得她來評價，自己要做的只有繼續前行，但的確她從北京回來之後，很多人，包括老闆楊受成都覺得她轉變了，問到箇中緣由，Jeana說：「我覺得係……心靈上得到一啲滿足，更加認清咗自己，同埋更加明白我自己條路應該點樣行，唔需要太過焦慮任何嘢，因為你控制唔到。」

Jeana透露劉青雲在片場中完全不會睇電話，她從對方身上學到專注力。（劇照：《神探大戰》）

Jeana在《風再起時》飾演梁朝偉太太，其演技備受讚賞，就連動作和微表情都有戲，精華片段在抖音等平台瘋傳。（劇照：《風再起時》）

Jeana又表示自己喜歡貼地題材，想拍農村戲，也想拍年代戰爭片。（葉志明攝）

迎接下一段戀愛前 先需要改善自己

世事，尤其緣份的確不由人去控制，不過幾年前Jeana都透露過自己恨拍拖，甚至改名希望催谷愛情運，旺婚姻，對於這刻的感情狀況，她笑笑回答：「我覺得……幾好吖！」Jeana續說，她發覺無論跟誰戀愛、結婚也好，過程中吃的、做的、講的，熱戀期的甜蜜抑或磨擦期的爭吵其實都是差不多，因此她領悟到：「大家都係同樣幾個point去鬧交，好似repeat再repeat，不過對象唔同咗。所以我覺得可能個天就係話，你第一次冇pass，畀第二次你！啊，你呢下都唔pass，再畀第三次你，你要過情關！一定要去到你Get到，原來咁樣發脾氣冇用，咁樣嬲係冇用，所以我覺得每一段經歷都係，你唔合格所以再畀一個去考你，我自己而家咁理解，幾得意，因為你總括係全部都係一樣嘅嘢。」

Jeana雖然講到戀愛狀況「幾好」，但原來此刻仍然單身。（葉志明攝）

見Jeana講得起勁，原本以為有人正在陪她參透、學習這些戀愛道理和人生課題，殊不知她說：「冇呀，冇冇冇。」她只是從過去的經歷明白到，人有很多關要過，情關、健康關、忍辱關，當自己再三因為某些原因跟對方爭吵時，她便發現到，對象根本不重要，重要的是她要先理解事情的本質，學習不再為同一個理由動怒。講到尾，最需要改善的不是別人，而是自己，「要理解到件事根本就係咁，我使乜嬲？來來去去咪又係咁，你明白呢樣嘢，呢樣嘢合格咗，我覺得咩人都會夾得到。」