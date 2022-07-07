專訪｜《神探大戰》何珮瑜為拍韋家輝　「剷青漂頭剃眉都無問題」

如果有日，有「神級編劇」之稱的韋家輝，找你演繹他新作一個重要角色，而對手是他的「神級拍檔」劉青雲，戲名更用上2007年經典作《神探》二字，衍生出《神探大戰》。單看這個牌面，你願意為他付出多少？這處境，4年前放在何珮瑜（Jeana）面前，然後導演要求她剪一頭短髮、漂灰漂紫、再剃眉演繹出中性感覺，你有沒有問題？「我考慮了半日便應承。」Jeana說。



化妝︰Milk Cheng

髮型︰Kim Ng

服飾︰BORA AKSU

場地︰尖沙咀iSQUARE 英皇戲院

雖然電影拍攝已是4年前的事，但Jeana講起仍然滿心興奮。（葉志明 攝）

Jeana演繹「神探」的領軍人物，造型比較男性化。（《神探大戰》劇照）

被途人誤以為是男士

說《神探大戰》是《神探》的延續，其實不盡不實，今次故事講香港接連出現多宗殘忍至極的兇殺案，死者全是逍遙法外的嫌疑犯，兇手自稱「神探」，私刑執法，挑戰警察。而這班「神探」的領軍人物，就是Jeana。聽到角色背景，都幻想到造型定必有幾分冷艷，亦帶多少凶狠，「男仔頭」的外型不可或缺。Jeana︰「導演要求我短髮剷青，我覺得可以跟韋家輝、劉青雲合作，機會難得，所以只考慮了半日便應承，甚至後來要剃眉都無問題。」

Jeana在戲中與青雲是父女，她所做的亦是為了爸爸的名聲。（《神探大戰》劇照）

這個造型，起初的確不習慣，甚至會不認得自己，但經過三個月時間拍攝，當中起了些變化。「我覺得自己的行為舉止，都開始帶點男性化。甚至有次過關，由於戴住墨鏡，有個女仔經過時都眼定定，露出傾慕的眼神望住我，原來當上一個白馬王子的感覺是這樣。」

青雲演繹戲中的爸爸，Jeana說對方單單是眼神，已經流露出一份父愛。（葉志明 攝）

Jeana的角色由起初對爸爸的反叛、偏激，到後來醒覺，更成為他的支援。（《神探大戰》劇照）

來自「爸爸」的考驗

在《神探大戰》中，劉青雲飾演精神病患者李俊，發病前是警隊的皇牌，當年外號就是「神探」，如今活成廢柴，淪落街頭。正因為他匪夷所思的行徑，曾令女兒不願相認。Jeana︰「起初是反叛，是偏激，做一連串叛逆的事，但後來醒覺，修補了父女關係。」

第一次跟劉青雲合作，作為後輩都不敢多作打擾，只有靜靜地觀察。「我發現青雲哥在片場，絕不會拿手機出來，合作了3個月，從不知他的手機型號是甚麼。就算沒有他的戲份，他都會一個人靜靜地坐在一旁沉思。」一場對手戲，Jeana做足功課，準備了兩種演繹方法，然後滿心歡喜打算讓「爸爸」揀。Jeana︰「我說想了兩個版本的演繹方法，你覺得哪個好一點？然後青雲答我︰『你可以再想多些，十個，甚至廿個。』」當下可能大受打擊，但由此可見，青雲就是一場戲，都可以想到這麼多種演繹方法的神級演員。

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這份推動力，令Jeana更花心思在角色裡，「每次埋位，只要望住他雙眼，就好容易入戲，他雙眼是可以帶對手入戲的，好有爸爸的感覺。」又正因為這種投入，3個月拍攝完畢，都令她念念不忘。「有次駕車，聽到戲中一首歌曲，我竟然不自覺地，在車廂自己演繹整段戲，背出所有對白來，最後仲喊埋，這刻才驚覺原來這個角色，在我心中有這麼重要地位，角色寫得非常立體，經歷豐富，代入感好重。」而對於導演韋家輝，Jeana覺得片場上的他就如台上的表演者。「他非常冷靜，遇到一個個問題都處變不驚，他甚至將『飛紙仔』變成華麗的舞台，每個改動都令出來的東西更多火花，比原劇本更好。」