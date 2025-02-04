美食新聞報道｜姜皓文狂做運動有原因 自揭「蛋糕殺手」食最大份

《美食新聞報道》昨晚（03日）「星級飯腳」請來黑仔姜皓文擔任嘉賓，他身為大埔人今趟介紹兩間心水餐廳正位於該區，每趟出埠回港都一定會光顧。黑仔為行仔點了一款西班牙海鮮飯，不說不知原來黑仔已戒吃紅肉多時，並奉行吃海鮮素，他說︰「淨係食海鮮或者素菜，揀呢處係因為鍾意呢處地方，特別同一對姨甥孫成日嚟，佢哋鍾意呢度有湖，又可以望到火車經過。」另一原因是黑仔非常喜歡這間店的甜品，他自爆一樣鮮為人知的秘密︰「我成日喪跑步同狂做運動，除咗減壓係想有多啲quota食甜品。我鍾意嘅程度係人都知，朋友生日切蛋糕，永遠都留最大份畀我。」所以接住食的甜品豆腐雪糕‧黑芝麻慕絲，正是黑仔至愛。

姜皓文整頓飯表情十足。

黑仔接住帶行仔來到大尾篤一間泰菜館，這裏有兩款菜是每次必點︰金不換炒粉絲及鹹魚炒芽菜，其中炒芽菜是太太至愛，黑仔說︰「佢好鍾意食芽菜，我覺得好寡所以叫老闆落鹹魚炒冶味啲。」黑仔跟太太殷寧於1999年結婚，去年剛好是25周年銀婚，他特意為太太製作了一部電影作紀念，並定於今年賀歲第二檔上映，他略帶無奈表示︰「今次係太太寫劇本，我做監製兼演員，其實係打雜。」他又教導後輩的行仔煮餸或者當演員，都不要局限自己發揮︰「好多嘢正規做唔係咁好，通常走古靈精怪路線、煮啲古靈精怪嘢效果會爆啲。」 他笑言當年拍《翠絲》便豁出去演出一名跨性別人仕。

姜皓文經常帶一對姨甥孫幫襯。

金不換炒粉絲。