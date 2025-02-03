大S 徐熙媛逝世｜曾捲入吸毒風波　遭張蘭怒轟：天天在吸毒

昨日（2/2）網上瘋傳《流星花園》女星徐熙媛（大S）離世，消息謠言滿天飛。今早（3日）大S妹妹小S（徐熙娣）透過經理人證實大S死訊：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你together remember forever」消息震撼中港台娛樂圈。

汪小菲和大S最後離婚收場。

年前台灣「#MeToo」事件持續延燒，引爆多醜聞，繼黃子佼被女網友指控在17歲那年被強拍裸照之外，大S及具俊曄遭黃子佼毀滅式爆料聚眾吸毒，黃子佼指對南韓的初印象極差，因自己第一次飛往南韓旅遊就是和大小S一起，而當時大S還和具俊曄是情侶關係，怎料一行人竟聚眾吸毒，「我非常不想，我在台北被范曉萱、周俊偉，還有大小S他們也是，被邀請、被說服、被硬塞，我不快樂。」甚至回台也會在夜店吸毒，「他們為什麼就可以逃過這一切？如果我逃不過，為什麼他們可以逃過？」

吸毒的消息曝光後，震驚各界。汪小菲媽媽張蘭過去也曾在直播帶貨時怒轟大小S一家：「小S別在那裝了，別讓我戳穿他們好嗎？天天在吸毒，我有證人對吧，我也可以讓法庭拉著他們去驗血，咱們幹到那一天，什麼都完了！」還稱自己手上有大小S吸毒證據、大又指大S何時與具俊曄私下聯繫的證據都有，當時曾一度引起熱議。

張蘭過去也在直播中怒轟大S。