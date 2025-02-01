新光戲院｜李居明公布將開放冰封廿年猛鬼化妝間：冇膽嘅唔好入

李居明今晚（1/2）率領一眾粵劇演員龍貫天、陳咏儀、陳鴻進、新劍郎、鄧美玲現身北角新光戲院出席「粵劇特郎普」開鑼拜神及醒獅點晴儀式。李居明受訪時公布將於2月22日開放《新光戲院》給公眾參觀：「我哋除咗開放大堂畀大家之餘，亦開放《新光戲院》最神秘而且又多層嘅化妝間畀大家入去睇，呢間化妝間從來冇人夠膽入去用嘅，而夠膽嘅觀眾可以入去參觀。相信呢個亦係香港嘅大新聞，因為一個不可思議嘅化妝間竟然開放畀大家睇，當到咗3月3日之後就會拆。我奉勸冇膽嘅人就唔好入去。（發生過咩靈異事件？）唔講得嘅，你哋估啦。（怕唔怕有人會被嚇親？）你自己諗啦，一個普通嘅化妝間，可以嚇親都係自己嚇自己啫。暫時開放住呢個先，有啲更勁嘅就唔開放住。（化妝間冰封咗幾多年？）十幾二十年，而我係有入過去，但如果先知裡面係點，你哋可以問返賴慰玲，因為我帶過佢入過去睇過。」

李居明今晚率領一眾粵劇演員龍貫天、陳咏儀、陳鴻進、新劍郎、鄧美玲現身北角新光戲院出席「粵劇特郎普」開鑼拜神及醒獅點晴儀式。（梁碧玲攝）

李居明指出《粵劇特朗普》當中有一個很深的哲理，就是「放下來吧」，讓香港人明白很多事情都要學識放下來，將所有煩腦與不開心的事一一放下來：「其實呢套戲成個主題係呢4個字『放下來吧』，而我都好榮幸可唔同咁多位老官合作，而陳鴻進先生佢首先會扮演尼克遜，跟住亦會扮金正恩，然後又扮賀錦麗。（扮金正恩怕唔怕有生命危險？）生命危險首先我係有先嘅，因為我有寫毛澤東，而且又有寫鄧小平。但喺我哋寫近代史粵劇入面，我哋係本住推動香港中國近代史嘅文化，我大家認識多啲，咁所以我哋從來冇考慮過危險嘅，而喺寫嘅過程之中，都今日為止，我從來都冇聽過，有人叫我唔好寫，或者有危險。」

李居明今晚率領一眾粵劇演員龍貫天、陳咏儀、陳鴻進、新劍郎、鄧美玲現身北角新光戲院出席「粵劇特郎普」開鑼拜神及醒獅點晴儀式。（梁碧玲攝）

李居明今晚率領一眾粵劇演員龍貫天、陳咏儀、陳鴻進、新劍郎、鄧美玲現身北角新光戲院出席「粵劇特郎普」開鑼拜神及醒獅點晴儀式。（梁碧玲攝）