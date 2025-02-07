大S去世｜小三張穎穎撐大S再爆料　揭汪小菲婚後第二年已出軌

台灣女星大S（徐熙媛）2月3日驚傳死訊，其後獲得妹妹小S(徐熙娣）證實，她因流感併發肺炎不幸離世，終年48歲。而其前夫汪小菲就第一時間赴台，並向媒體鞠躬懇求多說前妻好話，又在深夜時份現身台北街頭淋雨，而對於他這種行為，當年被傳是「小三」介入他們婚姻的內地女星張穎穎，事後就在微博發文力挺大S，怒斥汪小菲現在所做的行為是為自己立「深情人設」。而她似乎看見自己又再一次被人誣衊，於是又再次發文澄清，並爆出汪小菲在結婚第二年後已出軌，引來不少討論。

張穎穎怒斥汪小菲現在所做的行為是為自己立「深情人設」。（微博圖片）

台灣狗仔葛斯齊在直播中爆料指，張穎穎曾私底下聯繫過大S，甚至寄過黑函給大S，直言如果她不承認的話，日後就會有證據出來幫她證明，似乎他手上有許多證據。

葛斯齊在直播中爆料指，張穎穎曾私底下聯繫過大S。（微博圖片）

張穎穎隨後作出反擊。（張穎穎微博圖片）

隨後，張穎穎就隔空回應表示：「我從不認識她也沒聯繫過，他真的好惡，一個快50歲的男人能是傻白甜？用這種方式洗白自己？我不敢信這種言論會有人信，你真的又老又味又慫又惡又蔫又壞。那我就來說一下，他在結婚第二年就出軌過，他欺騙過的女生數不勝數。」她還強調：「別逼我，看誰知道的和證據更多。我從未能拿出一個證據夠仁義了。」她還強烈表明自己從不惹事亦從未怕過事，直言：「別惹我。」還表示有人在下水軍，網絡上出現的文案全部都一模一樣的，雖然其沒有指名道姓，但網民猜想明顯就是在指汪小菲。