【萬千星輝】陳煒捱足22年奪最受歡迎女角色　失婚後復出霸氣湧現

2018年－由無綫舉辦的《萬千星輝頒獎典禮》，陳煒憑《宮心計2深宮計》所飾演太平公主一角奪得「最受歡迎女角色」，在台上發表得獎感言的時候，多謝無綫，在她自己人生低谷的時候與自己簽約。陳煒在2012年復出加入無綫，而當年，亦是她離婚之年。

【萬千星輝】陳煒憑太平公主奪最受歡迎女角色：角色真係好大挑戰

（電視畫面）

陳煒曾息影

陳煒是1996年亞洲小姐冠軍，隨即簽約亞視出道成為當紅花旦，曾參與多部劇集包括《雪花神劍》、《97變色龍》、《屋企有個肥大佬》、《萬家燈火》等經典亞視劇集，屬主演的佔大多數。不過在2008年參演《仁者黃飛鴻》之後，與商人顏志行結婚後宣布息影。及後陳煒稱自己是「戲癮發」所以在2012年復出加入無綫，第一部作品是在劇集《法網狙擊》中飾演大反派龐鐵心。其實這個「戲癮發」的其中一個主要原因，因她在當年與顏志行離婚，記得煒哥曾在專訪中提過自己復出是一種麻醉自己的行為，寄情工作令自己人生充實：「邊個女人唔想搵人挨下吖，有苦悶嘅時候，會覺得空虛，覺得自己點解會一個人咁，所以就不斷工作。」經歷人生巨變，煒哥對演藝工作更加投入。

陳煒曾經在2016年主持飲食節目《煒哥的味道》中找來「前夫」顏志行做嘉賓，節目上更稱對方為「老公」。（陳順禎攝）

霸氣練成之路

其實自陳煒復出後演出的角色大多都充滿霸氣，例如在《神鎗狙擊》飾演「大家姐」，《東坡家事》又飾演潑婦「河東獅」，至到《梟雄》中的姚桂生亦是性格剛烈的黑道大家姐，而陳煒亦曾憑桂生姐一角首度入圍《萬千星輝頒獎典禮2015》「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」。其實今年陳煒除了《宮心計2深宮計》之外，她在《果欄中的江湖大嫂》中飾演李夢露，同樣是霸氣十足。

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太平公主是反派？

太平公主是《宮心計2深宮計》的大反派，為爭權奪利無所不用其極，陳煒的演出亦「奸到出汁」，角色在劇集初段被網民瘋狂批評。但當劇集去到中段，觀眾知道太平公主與駙馬（曾偉權飾）的一段往事之後，觀眾的反應可謂180度逆轉，大讚陳煒的演繹非常到位，尤其在駙馬在刑場執行死刑的一幕，陳煒倒地雙眼通紅，將內心中的懊悔表露無遺，更與她在劇中大部分時間的反派演出形成極大反差，實是超水準之作。