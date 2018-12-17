【萬千星輝．任噏亂評】《大帥哥》全軍覆沒　梁烈唯奪獎都有解釋

《萬千星輝頒獎典禮2018》昨日出來的賽果尚算合理，黃智雯在視后大熱倒灶，不過對手李佳芯其實也不是省油的燈，她能摘獎不是偶然也絕對說不上爆冷。同樣地，賽前張衛健憑著只播出了十集的《大帥哥》而突然成為大熱門，不過最終由「最佳劇集」《跳躍生命線》的馬德鐘封帝，一樣是合情合理。林淑敏以「大小姐」身份兩年入圍「最佳女配角」，今次終於得償所願站上頒獎台，絕對可喜可賀。相反梁烈唯爆冷奪得「最佳男配角」，網上一片嘩然，其實看深一層也絕對有道理。

張衛健在網上呼聲甚高，甚至有傳昨日會以神秘身份壓軸登場，不過最終沒有出現。（劇照）

先講《大帥哥》，劇集由前年開記招隆重歡迎張衛健回巢拍劇，一直都被人寄予厚望，但在上年突然被抽起，到今年被放到所謂的炮灰檔期，無不令人驚訝。要知道，能夠請到張衛健這個曾經的收視福星回來，相信高層一定加以重視，又怎會想到劇集會像球一樣被拋來拋去。幾經辛苦，劇集終於在月頭播出，反應之好其實也是預料中事，畢竟張衛健的劇集令人失望的不多（《功夫足球》除外）。在頭一星期，已經有人在網上為張衛健造勢，希望他可以第一次奪得視帝，而口碑之好亦令人開始漸露希望，明明在早前的馬德鐘已經是坐定粒六，張衛健的出現又令視帝之爭出現懸念。

短短十集，《大帥哥》已經好評如潮。（劇照）

不過，奇蹟沒有發生，馬神依然強勢封帝，張衛健在頒獎禮當日影都沒有，而「最佳劇集」也是由「跳躍生命線」奪得，視后、男配、女配等等獎項全都與《大帥哥》無緣，雖然成功入圍，但卻空手而回。

有人質疑，明知播得十集，為什麼TVB仍要將他們加入今年的頒獎禮，而不是下年？放在今年，因為只播到十集，根本很難去跟一套完整播完的劇集去爭獎，但放在下年也實在拖得時間太長，觀眾已經將劇集淡忘。說到尾，《大帥哥》放在這後時間，能夠贏的只有口碑和自己爭氣掙回來的收視。

有一個宿命，就是正在播放的劇集，從來沒能成功奪得「最佳劇集」，《大帥哥》也不能打破這個紀錄。而張衛健，也未能為自己首奪視帝，其實在近20年間，只有三位男演員能夠在劇集未播完也能奪得視帝，包括2013年《My盛Lady》的黃子華、2005年《阿旺新傳》的郭晉安和2001年《尋秦記》的古天樂，今次張衛健落敗也是可預料的。

不過正如有份參演的曹永廉所說，只要劇集迴響好就夠了，始終三十集只播十集，是合情合理。（劇照）

梁烈唯得獎，相信不少人會覺得驚訝。

梁烈唯是唯一之選

梁烈唯奪得「最佳男配角」，相信網民驚訝反應，應該來得比蕭正楠台上證婚訊更猛烈。誠然，唯唯今年在TVB播出的兩套劇集，分別是邵氏的《飛虎之潛行極戰》和《是咁的，法官閣下》都有進步的演出，前者飾演一個高智能罪犯，是一個比較有奸味的角色，雖然略為浮誇但尚算合格；後者則一改過往的浮誇演技，在云云有特性的角色中，始終保持淡淡然的不溫不火，加上角色較貼近平民，甚為親切。

不過如果要選「最佳男配角」，相信沒有多少人會認同，但如果看深一層，TVB這個獎頒得絕對合情合理。在這個獎的競爭對手當中，很多都是尚為青澀的演員，丁子朗、羅天宇、郭子豪等等，而中生代可以拿獎的陳山聰和張穎康在上年和前年都分別已經有獎落袋，基於潛力，老一輩的演員很少被考慮在頒獎之列，除非是一些「專業演員大獎」等。再看看今年兩位比較出位的對手，《跳躍生命線》飾演雄姐的張彥博，其角色塑造和劇集的出彩絕對值得拿獎，可惜他不是TVB人。而跟唯唯同劇的黃子恆是公司力捧對象，戲份愈來愈多，加上發揮也出色，可惜突然爆出醜聞，一朝盡喪。在這些條件下，TVB要選一個親生仔而尚有空間潛質的，梁烈唯便是唯一之選。