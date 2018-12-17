【萬千星輝】一文睇晒所有賽果　《大帥哥》一個獎都冇

TVB年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2018》圓滿結束，各個獎項塵埃落定，當晚一共頒發16個獎項，當中最受矚目的視帝和視后寶座，就由賽前呼聲十分高的馬德鐘和李佳芯（Ali）奪得。馬德鐘入行25年終於憑《跳躍生命線》大熱奪獎，這位「民選最佳男主角」絕對是眾望所歸！Ali曾經表示《BB來了》是她入行以來拍得最辛苦的劇集，現在獲獎可以算是最好的回報。至於「最受歡迎電視男角色」和「最受歡迎電視女角色」就分別由馬國明和陳煒奪得，馬明更是連續第二年獲得這個獎項。而在《宮心計2深宮計》中飾演太平公主的煒哥，劇中霸氣十足的形象深入民心。

陳煒在《宮心計2深宮計》中霸氣十足，深受觀眾喜愛。（電視截圖）

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台慶劇《跳躍生命線》自播出以來反應熱烈，討論度極高，今次都不負眾望，成功獲得「最佳劇集」獎。這套劇更是今年最高收視的劇集，劇情動人之外，觀眾還可以從中學到不少醫學知識，「最佳劇集」之名，當之無愧。

《跳躍生命線》獲「最佳劇集」實至名歸！（電視截圖）

同樣備受觀眾關注的「最佳男配角」獎，就由梁烈唯憑着劇集《是咁的，法官閣下》中爆冷奪得。近年對唯唯來說，可算是入行以來最難捱的日子，他因為言論頻頻得罪網友，之後又傳他工作態度欠佳，令事業停滯不前，今年終於奪得「最佳男配角」，吐氣揚眉！賽前已被視為競爭激烈的「最佳女配角」獎，就落入深受觀眾喜愛的「大小姐」林淑敏手中，她去年已經是「最佳女配角」的大熱人選，可惜最後輸給爆冷的朱晨麗，今次終於成功得獎！

林淑敏憑「大小姐」一角成功得獎，劇迷見到呢一幕一定好感動！（電視截圖）

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「最受歡迎電視拍檔」獎今年的得主就是在節目《兄弟大茶飯》中經常互窒的「孖寶兄弟」蕭正楠（Edwin）和曹永廉，去年他們與何廣沛一起憑着《超時空男臣》獲得這個獎項，今年再度獲獎，可見他們默契十足。Edwin在發表得獎感言時，更即場公布他已經和黃翠如結婚的喜訊！他在台上緊張到不知所措，但就情深款款地向身邊的翠如發表「愛的宣言」，絕對是當晚最感動最驚喜的時刻！

蕭正楠當眾公布和黃翠如的婚訊，好甜蜜呀！（電視截圖）

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何廣沛（Matthew）和馮盈盈憑着過去一年裡的出色表現，勇奪「飛躍進步男藝員」和「飛躍進步女藝員」獎，Matthew在《跳躍生命線》中飾演救護員卓家傑形象正面討喜，而馮盈盈無論是拍劇還是主持表現都相當好，成績有目共睹！

何廣沛近年在劇集中的演出備受讚賞，演技大有進步。（電視截圖）

馮盈盈今年獲五項提名，成績有目共睹。（電視截圖）

除了戲劇獎項之外，「最佳非戲劇節目」由《嫁到這世界邊端2》、《美女廚房》、《森美旅行團》、《#後生仔傾吓偈》、《周遊東京》獲得，而視后級人馬田蕊妮今年就憑着《女人四十》奪得「最佳節目主持」獎，阿田在節目中與大家探討女性關注的問題，成功引起觀眾共鳴。近年唱了很多劇集歌的菊梓喬（Hana），今年有七首歌入圍，毫無懸念憑着《但願人長久》奪得「最受歡迎電視歌曲」獎。