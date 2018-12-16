【萬千星輝】馬德鐘入行25年終奪視帝　成功全靠一個原因

《萬千星輝頒獎典禮2018》在昨晚完結，馬德鐘擊敗勁敵張衛健等人，成功奪得視帝寶座！其實除了《跳躍生命線》相當成功之外，馬德鐘能夠成為視帝也有他的個人之處！

由一個G4（要員保護組）變成一個視帝，馬德鐘的人生可以說是多姿多彩。1986年入讀警察訓練學校，用了4年時間加上G4，因為不想人生永遠受一個模式限制，所以當在1993年他一直兼職model然後被TVB邀請時，選擇毅然放棄鐵飯碗，簽下親生仔合約。

佢真係好高大威猛！（梁碧玲攝）

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在TVB發展了5個年頭，始終沒有太大發揮，轉簽部頭合約，影、視兩邊發展。不過在電影方面，很多時都是三級片為主，也是沒有太大發揮，但在TVB開始站上男主角的位置。在2002年的《無考不成冤家》終於成功擔任人生的第一次男一位置，然後便開始成為TVB的一線小生，憑其高大威猛的形象，飾演紀律部隊尤其神似，所以《飛虎》的展Sir是他最深入民心的角色。

展Sir已經成為馬德鐘嘅代表作。（網上圖片）

在2012年，眼見內地影視發展愈來愈發達，馬德鐘也起了北上發展的念頭，始終在影視圈多年，知名度一早已傳上內地，所以在上面也是劇接劇，發展相當之好。間中，他也會回來為TVB拍一兩套劇集，主要是看劇本，例如《飛虎II》、《以和為貴》和今年的《跳躍生命線》，他曾經說過，一部好的劇本，除了有戲劇性，要能夠吸引知識性，再有令觀眾反思的餘地，最後就是有本土味道，《跳躍生命線》擁有所有元素。

《跳躍生命線》真係好受歡迎。（劇照）

成為視帝，除了劇集夠好，馬神的自身當然也相當重要。在演藝圈浸淫25年，演技已經去到自然、爐火純青的地步，基本上沒有人會質疑的他，今次取得視帝，當然是對他的一種肯定，其實也是觀眾們了結了一個心願。點解咁講？因為《跳躍生命線》這部本年度最高收視劇集，反應實在太好，觀眾近年已經很少大讚TVB的劇集，也證明了一點，近年甚少回港拍攝劇集的馬神，在選劇本的眼光實在相當之好。要知道，今年同樣有一部《飛虎之潛行極戰》，作為前兩輯主角的馬神，相信邵氏一定有向他招手，但他沒有選擇令其聲名大噪的《飛虎》，而是一部題材鮮有的救護劇，的確是相當有眼光，這亦是馬神成功之處。

佢拎獎絕對值得信服。