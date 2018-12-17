【萬千星輝】李佳芯奪視后罕有感謝陳炳銓 ：呢幾年我忽略咗佢！

李佳芯（Ali）憑著電視劇《BB來了》中的一角奪得《萬千星輝頒獎典禮2018》視后寶座，Ali笑言還是覺得在夢中不真實：「我冇諗過會拎大獎，唔係對自己無信心，但有時候頒獎典禮好難講，好多事講唔埋，我有懷疑我係拎『最受歡迎電視女角色』，因為身邊好多人愛錫我同支持我，所以我以為會拎呢個獎，但最後竟然係大獎係額外驚喜。」

李佳芯（Ali）憑著電視劇《BB來了》中的一角奪得《萬千星輝頒獎典禮2018》視后寶座。（葉志明攝）

台上逐一讀出7個BB名字致謝

宣布得獎心情時候，Ali在台上感謝《BB來了》一眾BB，每一個BB也能夠讀出名字，Ali笑言：「其實原本我比較熟，但拎完獎好緊張，差少少有啲唔記得，不過無論我拎咩獎，首先一定要多謝《BB來了》中的7個BB，無佢哋拍唔成呢套劇。」

Ali直言不會為拍拖減少演藝工作。（葉志明攝）

罕有感謝男友陳炳銓 承認做女友有更大進步空間

提及有沒有遺忘要感謝男朋友陳炳銓，Ali直言是有遺忘：「男朋友要多謝，其實無論呢幾年工作我都忽略屋企人、朋友、包括佢（男朋友）都係嘅，所以頭先拎獎時候我講得唔清楚，無論演員身份、朋友身份同女朋友身份我都覺得我接下來有更大進步空間，我覺得我可以做得更好。」

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