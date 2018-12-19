【大帥哥】內地點擊率贏《跳躍生命線》成億　深入分析成功之處

張衛健主演的壓軸劇《大帥哥》日前在《萬千星輝頒獎典禮2018》中大熱倒灶，相繼失落「最佳男主角」以及「最佳劇集」兩項大獎。雖然在頒獎禮慘食白果，但劇集播出三分一已贏盡口碑和收視，在內地網站優酷的點撃率（截至19日）超過2億6千萬，遠遠拋離「最佳劇集」《跳躍生命線》近1億，有望成為今年內地播放的港劇之冠。到底是什麼原因促使《大帥哥》在內地爆紅呢？

不少網民大讚《大帥哥》劇本冇悶場！（劇照）

1. 張衛健地位無可替代

張衛健自2015年拍畢內地劇《神醫傳奇》之後，他就鮮有影視作品出現。雖然出現在大眾視野中的頻率越來越低，但是他在諸多觀眾心中一直都有着無可替代的位置。畢竟他算是最早一批到內地發展的香港藝人，在1999年他就憑內地劇《少年英雄方世玉》爆紅，隨後接拍的《小寶與康熙》、《少年張三豐》等也大受歡迎，令他躍升為內地一線小生。2002年，張衛健再拍攝《齊天大聖孫悟空》，同樣深得觀眾喜愛！此後，他更坐穩內地電視劇一哥寶座，是內地演藝圈是家喻戶曉的演員，同時很多80後和90後的觀眾都是看他的電視劇長大的。

張衛健又不時在微博宣傳劇集！（微博照片）

2. 張衛健作品有保證

過往由張衛健主演的電視劇皆有收視保證，當中《西遊記》、《少年英雄方世玉》、《小寶與康熙》、《功夫足球》和《少年張三豐》等都是他的經典作品，他的作品風格獨樹一幟，更創下無數經典台詞。他拍戲亦出名認真，據知《大帥哥》在最初的構思階段，張衛健已經有份參與，他更不時修改劇本及拍檔的對白，令劇集更有水準。劇中有非常多的武打戲，但張衛健幾乎全部要求親自上場，不用替身。在拍攝過程中，張衛健對待每一場或大或小的戲份，也有當作重頭戲的執著態度，就是他執著的追求，才成就一部好的作品。不得不提，劇中的由張衛健主唱的主題曲《大無畏》和片尾曲《蜜運》，他亦同時灌錄了國語版《我帥故我在》和片尾曲《後來的後來》，相當為內地觀眾着想。

三位姨太在劇中亦表現得很好！（劇照）

3. 劇情詼諧幽默且有熟悉情懷

劇集選用輕鬆幽默的手法講軍閥年代，形式新穎，而且節奏簡單易明，相當迎合觀眾對喜劇的口味。而當初《大帥哥》在策劃、構想以及拍攝都以成為「50周年台慶劇」為目標，所以好多有關元素都加插在劇集當中，包括50年來，TVB劇集出現過的金句。當中，張衛健最擅長的急口令式台詞風格，相信除了他，沒有其他人可以做到這種味道，難怪很多內地網民都堅持要聽原聲粵語版！

張衛健講對白流利程度相當驚人！（劇照）

4. 《跳躍生命線》港味濃令內地觀眾沒有共嗚

雖然TVB劇在內地觀眾心中一直有著較高的地位，只要有新作品出現，內地的TVB劇迷們基本都會密切關注著。可惜，首次以救護員題材的《跳躍生命線》取材於真實的社會事件，深度探討救護員每天徘徊生死之間的經歷，港味太重，未能迎合內地觀眾口味。雖然如此，但仍有看過此劇的觀眾稱希望內地也能有專業的救護員。相反，《大帥哥》除了是合家歡劇集，張衛健又不時在劇中突然講國語比如突然來一句「謝謝」和「我來了」等，會偶爾迎合一下內地觀眾的口味。

《跳躍生命線》是本年度「最佳劇集」得主！（劇照）

雖然《大帥哥》在《萬千星輝頒獎典禮》中失落獎項，沒有任何收獲，不少網民替張衛健感到不值，但《大帥哥》叫好叫座，張衛健憑此劇亦再次人氣急升，記得雯女鄧萃雯曾經講過一句：「我寧願沒拿獎別人替我惋惜，也好過拿了獎別人說我不配。」希望張衛健日後會拍更多有質素保證的劇集。

贏盡口碑和收視就夠晒數！（劇照）